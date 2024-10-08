Нафтогаз хоче збудувати на Тернопільщині станцію вітряків на 100 МВт

“Нафтогаз Біоенергія” вивчає можливість будівництва вітрової електростанції у Саранчуках

Про це повідомили у Саранчуківській громаді.

У Саранчуківській сільській раді відбулась важлива зустріч керівництва громади з представниками ДП Нафтогаз Біоенергія Групи НАК “Нафтогаз України” Петром Темиром та Романом Терлецьким.

Обговорювались перспективи співпраці та впровадження на території сільської ради проєктів, спрямованих на покращення інфраструктури та енергетичної безпеки громади.

Підготовлено проєкт меморандуму про співпрацю між Саранчуківською сільською радою та НАК «Нафтогаз України» з метою реалізації та розвитку проєктів будівництва наземних вітрових електростанцій, орієнтовною установленою потужністю до 100 МВт. на території сільської ради.

Сторони зустрічі також обговорили перспективи будівництва сонячних електростанцій та видобутку газу на території громади.