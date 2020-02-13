У цій Тернопільській школі на перервах діти можуть кататися на скейтах та самокатах

Унікальність школи ThinkGlobal у Тернополі полягає в тому, що на перервах діти можуть кататися на скейтах та самокатах і це приносить їм величезне задоволення.

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Нещодавно в навчальному закладі постало питання, де і як доступно і безпечно зберігати скейти та самокати? Тому в школі організували конкурс на найкращу ідею та розробку макету «Парковки для скейтів та самокатів» у школі ThinkGlobal Ternopil.

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Ідею, яка набере більше голосів, реалізують, а переможець отримає колекцію кепсів і сертифікат для покупок на 500 грн.

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Студенти 2-7 класів презентували 9 розробок, які представлені на фото, кожне пронумероване від 1 до 9.



Для того, щоб підтримати роботу, яка вам найбільше сподобалась – залишіть номер фото у коментарях до посту.

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❌Важливо! Голосувати можна лише один раз і лише за одну розробку!

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⏰Голосування триває до 14 лютого 2020, та завершиться о 14. 00год.

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