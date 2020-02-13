Тернополяни літнього віку спробували себе у більярді
Кожен знає про більярд чи про те, як виглядає стіл і кулі, але не кожен пробував свої сили на практиці.
Поважний вік – відмінний шанс спробувати себе у всьому тому, до чого раніше не доходили руки!)
Тому працівники Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) організували своїм відвідувачам похід на гру в більярд у Private Club Лисий.
Більярд – це не тільки приємна розвага, а й кілька цілком об’єктивних переваг:
– розвиток уваги і концентрації
– розвиток самоконтролю
– покращення координації
– загострення розуму
– покращення когнітивних навичок
– відсутність обмежень.
Більярд підходить для всіх, не залежно від віку, інтересів і сфери діяльності.
Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) знаходиться за адресою: Лисенка, 8.
Детальна інф. 22-02-62 або 067 53 05 940