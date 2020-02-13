Тернополяни літнього віку спробували себе у більярді

Кожен знає про більярд чи про те, як виглядає стіл і кулі, але не кожен пробував свої сили на практиці.

Поважний вік – відмінний шанс спробувати себе у всьому тому, до чого раніше не доходили руки!)

Тому працівники Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) організували своїм відвідувачам похід на гру в більярд у Private Club Лисий.

Більярд – це не тільки приємна розвага, а й кілька цілком об’єктивних переваг:

– розвиток уваги і концентрації

– розвиток самоконтролю

– покращення координації

– загострення розуму

– покращення когнітивних навичок

– відсутність обмежень.

Більярд підходить для всіх, не залежно від віку, інтересів і сфери діяльності.



Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) знаходиться за адресою: Лисенка, 8.

Детальна інф. 22-02-62 або 067 53 05 940

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