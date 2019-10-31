Сергій Тарашевський достроково склав повноваження депутата Тернопільської обласної ради

Про це йдеться на сайті Тернопільської обласної ради.

29 жовтня депутати розглянули чотири питання та прийняли відповідні рішення.

Зокрема, розглянули заяву депутата Тернопільської обласної ради шостого скликання Тарашевського Сергія Олександровича від 17 жовтня 2019 року.

Після обговорення вирішили рекомендувати Тернопільській обласній раді розглянути питання про дострокове припинення повноважень депутата Тернопільської обласної ради шостого скликання Тарашевського Сергія Олександровича на підставі особистої заяви від 17 жовтня 2019 року про складення ним депутатських повноважень.