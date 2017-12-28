Уляна Супрун прочитала лекцію для тернопільських викладачів і студентів

Виконуюча обов’язки Міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун 26 грудня 2017 року перебувала в Тернопільській області з метою взяти участь у відкритті центру політравми у нашому місті. За словами високопосадовця, аналогічного відділення немає в жодному лікувальному закладі України. Центр політравми працює на базі Тернопільської університетської лікарні. Він оснащений найсучаснішим обладнанням, а його працівники пройшли спеціалізовані курси і стажування, – повідомляє Прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського..

У рамках свого візиту виконуюча обов’язки Міністра охорони здоров’я прочитала лекцію «Коли кожна секунда важлива – система екстреної медичної допомоги» для викладачів і студентів Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

Як зазначив на початку зустрічі ректор ТДМУ, професор Михайло Корда, сьогодні в Україні розпочато медичну реформу і у зв’язку з цим нещодавно було прийнято низку законів. Також, за його словами, в останні роки на загальнодержавному рівні більше уваги почали приділяти розвитку медичної галузі. Лише упродовж останнього часу в практичну охорону здоров’я Тернопільської області вкладено 120 мільйонів гривень. Михайло Михайлович додав, що невдовзі в нашому краї відбудеться відкриття кардіологічного центру, в якому будуть робити складні операції на серці, що дасть можливість рятувати життя якомога більшій кількості людей. «З метою розвитку центру Тернопільський державний медичний університет запросив на роботу провідного кардіохірурга, професора з Одеси, який буде ведучим спеціалістом у цьому напрямку», – сказав ректор ТДМУ.

Уляна Супрун зазначила, що не вперше завітала до ТДМУ, щоб поспілкуватися з викладачами і студентами. На її думку, в медичній галузі головними є фахівці, які рятують життя людей і дбають про здоров’я громадян.

«Саме студенти є нашою надією і тими, хто в подальшому буде надавати допомогу нам у похилому віці та й загалом всім українцям. Медицина – це не тільки приміщення і обладнання, це, насамперед, персонал, від якого усе залежить. Звичайно, в кращих умовах легше і ефективніше працювати. Проте до того часу, коли пацієнт потрапить до лікарні, є дуже важлива ланка, від якої взагалі залежить життя людини, а саме догоспітальна допомога. На жаль, в нашій країні вона бажає бути кращою. У більшості країнах світу 75% людей доставляють до лікарні живими і лише 25% потерпілих вмирають на догоспітальному етапі. В Україні ці показники є протилежними – 75% людей помирає на до госпітальному етапі. Кожна секунда має велике значення, адже вона збільшує ймовірність виживання. Ще під час Революції Гідності були закладені основоположні принципи цінності людського життя, а одним з критеріїв розвитку країни визначено рівень розвитку медицини. Це віддзеркалює ставлення держави до людей. Відповідно невідкладна допомога чи надання допомоги на догоспітальному етапі є важливою складової всієї системи охорони здоров’я. Згідно зі статистичними даними, щороку 4500 людей вмирає внаслідок отриманих травм під час ДТП. В Україні доволі невтішні показники щодо смертельних випадків внаслідок отриманих травм. Наприклад, в Тернопільській області на 100 тисяч населення внаслідок травм вмирає 78 тисяч осіб. У той же час в Європі цей показник становить 41,4 тисячі смертей на 100 тисяч осіб. Це половина від показників в вашій області і 1/3 від показників в інших областях України. 34% випадків становить дитяча смертність віком до 4 років і майже 70% підлітків. Це є наша майбутнє, яке ми втрачаємо. Відповідно зміни нам необхідні вже», – розповіла Уляна Супрун.

Вона ознайомила з реальною ситуацією роботи центрів екстреної допомоги в Україні. За її словами, в середньому в містах бригада «швидкої» прибуває упродовж 22 хвилин і упродовж 45 хвилин у сільській місцевості. «Причинами тривалого приїзду до місця виклику є те, що у нас недостатня кількість бригад екстреної допомоги, неправильне логістичне розташування цих бригад, що значно збільшує час добирання. Світовий досвід показує, що кожна хвилина затримки надання допомоги зменшує шанси виживання потерпілого на 5%», – додала виконуюча обов’язки Міністра охорони здоров’я.

На переконання Уляни Супрун, створення служби парамедиків значно покращить надання допомоги на догоспітальному етапі. Вона наголосила на тому, що водночас треба навчати тих, хто перший прибуває на місце ДТП – правоохоронців і пожежників. За її словами, в МОЗ розроблено і впроваджено в життя спеціальний курс навчання для працівників цих служб – «Перший на місці пригоди», де навчають базовим навичкам підтримки життя.

«Окрім того, в складі бригади «швидкої» усі повинні вміти надавати допомогу, зокрема водій і медсестра. Для цього також створено окремий курс навчання «Екстрений медичний технік», тривалість якого становить 150-180 годин і необхідним є клінічне стажування. Курсанти освоюють базовий рівень надання допомоги значно вищий від того, що вивчають правоохоронці і пожежники. Також мають бути прийняті стандарти надання допомоги, всі учасники бригади мають проходити через певний час стажування і обов’язково підвищувати свою кваліфікацію. Звичайно, найвищим рівнем надання допомоги у складі бригади володіють парамедики, які також можуть працювати у відділеннях невідкладних станів, пожежних бригадах. У парамедиків навчання триває 3 роки і необхідним є клінічне стажування (500 годин). Щодо лікарів чи фельдшерів, які вже працюють у службі екстреної медичної допомоги, то їх не потрібно вчити від початків, оскільки вони мають чималий багаж знань і практики. Їм необхідно пройти курси з невідкладних станів», – проінформувала Уляна Супрун.

Вона додала, що створення парамедичної служби в Україні дасть можливість збільшити кількість професійних бригад екстреної медичної допомоги в кожному регіоні. «Ми обов’язково повинні досягти того, щоб карета «швидкої» прибувала на місце виклику в межах 10 хвилин у місті і 20 хвилин в сільській місцевості. На нашу думку, нова парамедична служба допоможе зменшити кількість смертей внаслідок отриманих травм, зменшити рівень інвалідизації завдяки злагодженій роботі всієї команди і швидкому прибуттю потерпілого до лікарні. Водночас ефективна діяльність цієї служби дасть можливість підвищити рівень довіри громадян до системи охорони здоров’я», – наголосила Уляна Супрун.

Вона звернула увагу на те, що відділення політравми мають бути в кожному лікувальному закладі госпітального округу. Відповідно в цих підрозділах виникне потреба у висококваліфікованих лікарях, які будуть надавати допомогу людям. «Ми завжди говоримо про «золоту» годину, коли можна врятувати життя і здоров’я пацієнта якомога максимально. 50% пацієнтів після отриманих травм вмирають упродовж 2 днів. Якщо все зробити правильно і швидко упродовж години, то можемо врятувати третину таких потерпілих і ще половину постраждалих упродовж двох днів. У нас діє програма навчання з підтримки життя пацієнта під час травми. Упродовж 6 днів лікарі з невідкладних станів навчаються цьому і отримують сертифікат, який дійсний упродовж 4 років. Ці курси створені для тих фахівців, які будуть працювати у відділеннях політравми, аби вони могли упродовж першої години зробити максимально все для порятунку життя і здоров’я. Сьогодні такі курси пройшло 400 лікарів в Україні, серед яких і медики тернопільського відділення», – зазначила Уляна Супрун.

Про важливість володіння такими навичками цього дня в ТДМУ було показано короткометражний документальний фільм «Травма лікаря» (Doctor’s Traum(a)) режисера Романа Любого. Сюжет фільму розповідає про те, з чого і з якою метою розпочала діяти громадська організація «Захист патріотів», а саме заради порятунку життів людей. Спершу це було зроблено заради порятунку військових у сучасній російсько-українській війні, згодом і кожного громадянина у цивільних лікарнях.

Після перегляду фільму режисер Роман Любий розповів про процес зйомок і свої враження від того, яким чином можна рятувати життя.

Наприкінці зустрічі викладачі та студенти ТДМУ мали можливість поставити запитання Уляні Супрун та Роману Любому.

Представників шостого курсу медичного факультету хвилювала тема їхнього подальшого майбутнього, а саме ситуація щодо інтернатури і реформи МОЗ у цьому напрямку. Щодо цього Уляна Супрун відповіла, що сьогодні в міністерстві триває робота над зміною системи післядипломної освіти. «Дуже важливо, аби ви самі обирали собі спеціальність, а не вас розподіляли за призначенням через державу. Буде сформовано список вакансій, які молоді лікарі зможуть зайняти. Ті студенти, які будуть мати найвищі бали у своєму навчанні і покажуть найкращий результат з ліцензованого іспиту «Крок 2», матимуть право першими обирати спеціальність, про яку вони мріяли. Інші уже обиратимуть з того, що залишиться. Ця система буде електронною. У 2018 році такий підхід буде запроваджено вперше – і випускники обиратимуть спеціальність за власним покликанням. Ця система потребує кількох років вдосконалення», – підсумувала гостя.

Також Уляна Супрун побажала всім присутнім успіхів, професійного зростання і бути лікарями за покликом серця.

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