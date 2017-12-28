“Об’єднання учасників АТО Тернопілля” вимагають спростування в Олега Барни

Тернопільська обласна Спілка “Об’єднання учасників АТО Тернопілля” вимагає спростувати поширену в соціальних мережах народним депутатом України Олегом Барною інформацію, де він під час проведення офіційного заходу зробив фотографію, до якої додав коментар, де називає себе бойовим побратимом учасників Спілки, – повідомляє прес-служба Тернопільської обласної Спілки учасників АТО Тернопілля.

Ми не хочемо мати нічого спільного ні з провладними, ні з якими іншими політичними партіями.

В Статуті Спілки чітко прописано, що Спілка учасників АТО Тернопілля не займається політикою, тому ми вважаємо такі дії Олега Барни такими, що компрометують Спілку та її учасників. Вимагаємо в народного депутата офіційного спростування поширеної ним неправдивої інформації щодо так званого “побратимства”, – йдеться у заяві.