Суд наклав арешт на ділянки, які роздавала Тернопільська міськрада

Йдеться про десять ділянок на вул. Львівській, які депутати Тернопільської міської ради віддали під ведення садівництва безкоштовно приватним особам. Фактично народні обранці віддали частину лісосмуги обабіч дороги неподалік ресторану «Женева».

Першими про це заговорили члени тернопільської міської організації партії «Сила Людей». Вони на своїй сторінці в соціальній мережі фейсбук опублікували допис, в якому описали хронологію як депутати з міським головою Сергієм Надало роздавали ділянки та хто їх отримав.

Свій матеріал «Сила Людей Тернополя» назвала «Садівнича» земельна схема тернопільських депутатів на 3 мільйони гривень».

«На масиві «Дружба», недалеко від головного корпусу Тернопільського національного економічного університету, лісову смугу вздовж вулиці Львівської безкоштовно віддають у приватні руки. Протягом 2019 року депутати разом з міським головою Сергієм Надалом прийняли ряд рішень, якими спершу перетворили комерційно привабливу земельну ділянку лісо-паркової зони на 10 «садівничих» ділянок, а згодом більшість з них безкоштовно роздали «обраним»,- значиться на сторінці «Сили Людей Тернополя»

Тернопільська міська організація політичної партії «Сила Людей» закликала та вимагала від депутатів міської ради та міського голови:1) віднайти спосіб та повернути зазначену зелену зону у власність громади; 2) припинити ганебну діяльність зі скорочення зелених насаджень; 3) реалізовувати комерційно привабливі й неконфліктні земельні ділянки виключно шляхом продажу з аукціону.

Депутати та міський голова заклик проігнорували, але за ділянки взялася міська прокуратура. 11 грудня 2019 року рішенням суду, за клопотанням прокурорів, було накладено арешт на усі десять ділянок.

«В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Тернопільської міської ради зловживаючи своїм службовим становищем виділили земельні ділянки для ведення індивідуального садівництва за рахунок земель лісопаркової зони»,- йдеться в ухвалі суду.

Тобто депутати з міським головою «накроїли» землі нібито під садівництво у лісовій зоні. Клопотання про арешт суд задовільнив.

Цікаво, чи буде спростовувати це Тернопільська міська рада. Адже про свою чесність та прозорість в діях щодо приміщення колишньої залізничної лікарні на вул. І.Франка мерія видала одразу, звинувативши прокуратуру у брехні.

Також з’явилися емоційні публікації на деяких місцевих сайтах щодо дій прокуратури, в яких вдосталь маніпуляції та пересмикувань. Мабуть, у когось запахло «смаженим»…