Управління соціальної політики Тернопільської міської ради не чує співвласників будинку на Вишневецького, 3, — рада голів ОСББ Тернополя

6 березня майже три години тривало обговорення непростої ситуації, що склалась навколо ОСББ «Вишневецького, 3».

До обговорення були залучені заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра, представники управління соціальної політики, представники управління ЖКГ, голови правлінь ОСББ, члени ГО «Ради голів ОСББ міста Тернополя», співвласники багатоквартирного будинку №3 на бульварі Д. Вишневецького та керівник ПП «Вікторія». Заступник міського голови зазначив, що міська рада завжди підтримувала та буде підтримувати ОСББ, адже, як показує практика, це завжди ефективний орган управління своїм майном.

Під час обговорення було заслухано кожну із сторін конфлікту. Керівник ЖЕКу (ПП), наполягала на тому, щоб ОСББ звернулось до нього з листом, щоб ЖЕК (ПП) розірвав угоди із своїми надавачами послуг, про те в ЗУ «Про ОСББ» таке не прописано.

ОСББ «Вишневецького, 3» зверталось неодноразово, у письмовій формі, до ПП (у вересні та грудні 2017 року) із повідомленням про те, що воно обирає самостійну форму управління своїм багатоквартирним будинком через статутні органи з 01.01.2018р., а усі відносини з ПП діятимуть до 31.12.2017р. Таке рішення було прийнято на загальних зборах ОСББ, проте це рішення ЖЕК чомусь не бере до уваги.

Одним із співвласників будинку порушено питання щодо приміщення спільного користування у цьому будинку, яке було приватизоване керівником ЖЕКу. Мешканців цікавило, яким чином це приміщення опинилось у приватній власності начальника ЖЕКу. Відповідь: в ті часи усім начальникам ЖЕКів давали житло (як відомо будинок був кооперативний). Цікаво, а чи поверне начальник ЖЕКу цю квартиру співвласникам будинку, як їхнє спільно-сумісне майно?

Управління соціальної політики Тернопільської міської ради стало на бік ЖЕКу (ПП), але ніяк не на сторону співвласників багатоквартирного будинку, які утворили ОСББ. Для них протоколи зборів співвласників у ОСББ, нічого не значать. Управління соціальної політики вимагає, щоб кожен співвласник самостійно звернувся до ЖЕКу (на розірвання договору), а також щоб ОСББ подало лист-звернення, щоб ЖЕК (ПП ) розірвав угоди із усіма своїми надавачами послуг (скільки тих договорів і з ким, можна лише здогадуватись). Дуже шкода, що управління соціальної політики не чує співвласників будинку, хоча в попередні місяці досить тісно співпрацювали у вирішені тих чи інших питань.

Представники Управління ЖКГ вибрали нейтральну позицію.

Голова комісії дав тижневий термін, щоб ЖЕК передав усю технічну документацію на багатоквартирний будинок ОСББ, як цього вимагає закон.

Громадська спілка “Рада голів ОСББ м. Тернополя”.