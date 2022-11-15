Що робити власнику житла і нежитлових приміщень, щоб отримати належну послугу, – дає відповідь Петро Ландяк

Продовження. Початок тут – Що не так з тарифами на житло?

Управителя (жек) треба контролювати! Без цього змін на краще в обслуговуванні будинків не буде!!! А як це робити? Дещо постараюсь пояснити.

ПРИБИРАННЯ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ І ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ

Ці роботи є найбільш “видимими” по будинку.

Їх вартіть має обчислюватись з врахуванням норм часу, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку , будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013 року за № 603. А додатки №1 та №2 цього наказу містять перелік і періодичність робіт з прибирання місць загального користування і прибудинкової території.

Для розрахунку вартості цих послуг Управителі (жеки) повинні зробити детальні обстеження кожного будинку і порахувати тариф з дотриманням норм та необхідних видів і обсягів робіт. Чи так в нашому місті зробили теперішні Управителі ??? Сумніваюсь, що так було. А якщо навіть є такі Управителі , які виконали весь масив необхідної підготовчої роботи, то дуже важливим є контроль за якістю робіт і за витрачанням коштів.

Зазначаю, що до часу проведення минулорічного конкурсу на визначення Управителів, вологе підмітання сходових кліток в Тернополі мало проводитись ТРИЧІ на тиждень, а тепер – чомусь ДВІЧІ (?), хоча вищевказаний Наказ №603 передбачає триразове вологе підмітання сходових кліток.

Для того, щоб з’ясувати- чи всі гроші вкладені в будинок по цих двох статтях- потрібно тарифи на ці послуги перемножити на загальну площу квартир. Далі від отриманої суми відмінусувати 1/12 вартості спецодягу і робочого інвентаря. Ці витрати є невеликими. Решту має становити нарахована зарплата прибиральнику -двірнику і 22% соціальних внесків на цю зарплату. Залишкові суми коштів цих двох статей є значними за своїми обсягами, і використовуються на фінансування адміністративних витрат Управителя (ЖЕКу). Раніше ці кошти називали накладними витратами, і вони до 2021 року мали становити 60% від нарахованої заробітної плати прибиральника-двірника. Який відсоток цих коштів в даний час забирають Управителі під видом накладних витрат – мені поки що не відомо.

Проте, це можна з’ясувати, надіславши офіційний запит до Управителя будинку чи управлінню житлово-комунального господарства міста. Якщо провести ці уточнення, а також зробити вищевказані арифметичні дії – можна дізнатись в якій мірі кошти двох вищевказаних статей тарифу вкладені для потреб будинку.

При цьому хочу зазначити, що накладні витрати МАЛИ Б БУТИ ВКЛЮЧЕНІ до винагороди управителя, а не “заховані” всередині окремих статей, про що я розповів вище. Однак, в Тернополі поки що залишилась радянська система утримання адмінапаратів жеків, а тепер вже і Управителів. Проте, якщо держава запроваджує європейську практику обслуговування житла, то треба і утримання апарату Управителів виводити на “чисту воду”. Якраз тоді буде дуже просто, в межах кожного будинку, контролювати: скільки грошей нараховано на прибирання, а скільки фактично використано для потреб будинку.

ВАРТІСТЬ ОСВІТЛЕННЯ треба контролювати по загально-будинковому лічильнику електроенергії. В запланованих тарифах вона коливається від 20 до 35 копійок в будинках без ліфтів, і 50-55 копійок в будинках з ліфтами, з розрахунку одного квадратного метра загальної площі житла.

ВАРТІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІФТІВ коштує для тернополян від 60-ти до 90 копійок. Ці послуги по договорах підряду надають спеціалізовані фірми. Виконанню підлягають регламентні роботи, передбачені Положенням про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів, яке затверджене наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 10 квітня 2000р. за №73. Мешканцям доцільно цікавитись, як виконуються ці роботи і чи жеки контролюють хід їх виконання?

ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КАНАЛІВ – дуже важлива робота, яка не була включена у тарифи майже 30 років (!!!), а жеки мали її виконувати за рахунок коштів поточного ремонту.

ДЕРАТИЗАЦІЯ і ДЕЗИНСЕКЦІЯ – також підлягають виконанню і контролю. Для початку потрібно поцікавитись – чи укладено жеком договір з фірмою, яка цими роботами займається професійно . Бо проблем по цій статті в нашому місті є ще дуже багато…

МЕНІ ПРИВАТНО ПИШУТЬ: чи можна кошти однієї статті використовувати на потреби іншої. Даю відповідь: – можна, але це не зовсім просто. В такому випадку необхідно вносити зміни до вартості інших складових тарифу. Без цього стає дуже складно здійснювати контроль за коштами, складати звітність і неможливо буде проводити в майбутньому необхідне коригування тарифу, використовуючи поправочні коефіцієнти.

Крім оперативної та поточної звітності, які практикують окремі ОСББ – річна звітність має чітко відповідати структурі тарифу.

Форми цієї звітності (яку оприлюднюю в цьому пості) вдалося запровадити у Тернополі ще у 2012 році з ініціативи нашої громадської організації “Українська народна варта”. Вже інша справа – як ця звітність дотримувалась виконавцями (жекам)…

ЯКЩО МИ, СПОЖИВАЧІ ПОСЛУГ, НЕ ПРИКЛАДЕМО ЗІ СВОЄЇ СТОРОНИ ПОТРІБНИХ ЗУСИЛЬ – СИТУАЦІЯ МОЖЕ ЩЕ ПЕВНИЙ ЧАС ЗАЛИШАТИСЬ НЕЗМІННОЮ.

А про те, як певна частина Управителів, в стилі рекетирів 90-их років, намагаються “здирати” гроші з власників нежитлових приміщень – у наступній публікації на цю тему.

НАШЕ МІСТО ТЕРНОПІЛЬ – МАЄ БУТИ В НАШИХ РУКАХ!!!

Петро Ландяк