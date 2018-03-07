У Тернополі будуть нові правила розміщення вивісок

Вчора в Тернополі відбулась публічна консультація “Від хаосу до порядку: як впорядкувати розміщення вивісок?” яку організувала NGO Centre UA.

До обговорення і пошуку альтернатив вирішення проблеми долучились представники усіх зацікавлених сторін: влади, підприємців, рекламних агенцій, громадських організацій, мешканців міста.

Розмова була дуже жвава. Учасникам зібрання вдалось вийти на конструктивну спільну позицію щодо вирішення проблеми з вивісками. Наближчими днями владі передадуть позиції усіх стейкхолдерів, які прозвучали на консультації. Наразі представники влади, які брали участь в дискусії, виявили готовність створити робочу групу, залучивши усіх зацікавлених сторін, яка напрацює нові правила розміщення вивісок.

Вирішення цієї проблеми є одним з пунктів “Дорожньої карти реформ”, що втілюється Коаліція ГО “Тернопільський центр реформ”, задля того, щоб Тернопіль став кращим, прогресивнішим та успішнішим.

Julia Kovalchuk