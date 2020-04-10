Тернопільщині відверто не щастить з чиновниками, які керують областю, і в силу своїх посад зобов’язані вирішувати важливі проблеми. З темпом роботи, який задав коронавірус, новопризначені керівники не справляються. Молода формація виявилася «космічною», старі ж кадри не перебудувалися і продовжують працювати в «радянському» стилі, неповоротко, з мінімум інформації про свою діяльність та приховуванням прорахунків. А вони в час епідемії мають плачевні наслідки.

У Німеччині, Швеції, Сингапурі, де з коронавірусом борються успішніше за інших, ставку зробили на максимальне тестування людей, виявлення хворих, їх ізоляцію, а також контактних. В Україні столичні чиновники лише сиплять бравими заявами про забезпеченість усім необхідним і контроль над ситуацією. Однак протестуватися для загалу і надалі залишається проблемою. Більше того, на Тернопільщині лабораторний центр фактично бездіяв дві доби(!) через закінчення тестів.

Головний санітарний лікар області Оксана Чайчук пояснила цей кричущий факт тим, що лабораторія працювала надто інтенсивно і наявні тести швидко використала. Це так само, якби батьки розповіли дітям, що в час карантину сім’я сидить вдома, більше їсть, а тому продукти швидше кінчилися. І тепер 2 дні доведеться посидіти голодними. Звісно, адекватні батьки такого не зроблять, бо просто не допустять, щоб продукти закінчилися.

А чому керівник, бачачи, що завершуються тести, може таке допустити? Чому не б’є на сполох, якщо тести затримують зі столиці? Адже кожна затримка з діагностуванням прискорює поширення хвороби на теренах області. Яка і так є лідером із захворюваності на коронавірус в Україні. Якщо ж причиною тестів і призупинка діагностування є прорахунком керівництва обласного лабораторного центру, то таке керівництво необхідно терміново змінювати. Бо це ж не гра в хрестики-нулики. Ціна кожної помилки тут надвисока і може спричинити плачевні наслідки для цілої області.

Але про які кадрові зміни можна вести мову, якщо головний санітарний лікар України Віктор Ляшко приїжджає з робочим візитом на Тернопільщину і не дає принципової оцінки тому, що в Монастириській лікарні через недостатність засобів захисту та належно інформування на коронавірус захворіли десятки медиків. Навпаки, заявляє, що в лікарні все гаразд, а звернення про допомогу від активістів чи керівництва району мають політичний підтекст. Причому оцінку забезпеченості лікарні Ляшко дає дистанційно, навіть не відвідавши заклад!

Аналогічними діями прославився новопризначений голова облдержадміністрації Володимир Труш. Не маючи зеленого поняття в стані медичної галузі області, зокрема у районах, керівник ТОДА заявив, що Монастириська районна лікарня найкраще підготовлена до боротьби з коронавірусом. Без жодної уяви, як виглядає цей «найкращий заклад», приміщення якого насправді більш схожі на трущоби.

Місцеві активісти миттєво відреагували на словесні бздури Володимира Труша зверненням до президента України Володимира Зеленського.

«Такі заяви свідчать про некомпетентність! Адже у Монастириську уже кілька років поспіль не функціонує інфекційне відділення лікарні, а медичні працівники залишилися наодинці з проблемою! Вони у безвиході! Самі намагаються закупити апаратуру і все необхідне за кошти громади у той час, коли місцева влада демонструє бездіяльність!», – описували реалії місцеві жителі району.

На крик душі людей столична влада відреагувала, «розбір польотів» на Тернопільщину приїхав робити Віктор Ляшко. «Результат» його візиту всім добре відомий. Після цього нічого й дивуватися, що лабораторний центр потім залишається без тестів.

Тим часом Володимир Труш вкотре прославився, заявивши 7 квітня на селекторній нараді з президентом, що мешканці краю «позитивно відреагували на додаткову карантинну рекомендацію залишатися вдома протягом вихідних – з 13:00 суботи до 6:00 понеділка.» Про цю його заяву інформує офіційний сайт глави держави.

В жителів області одразу виникло питання, в якій паралельній реальності перебуває голова ТОДА, в яких космічних просторах витає, якщо озвучує відверту нісенітницю – що жителі аграрного краю в час, коли треба садити городи, коли на дачах – непочатий край роботи, раптом «позитивно відреагували» на ідею залишити їх в такий період під чотирма замками вдома. Це або цілковита відсутність розуміння специфіки регіону, яким йому судилося керувати, або бажання вислужитися перед президентом. Але що перше, що друге є неприйнятним для Тернопільщини, з таким керівником в області просто немає перспектив. Якщо завдання стоїть довести Тернопілля до розформування і приєднати усю територію до більш успішнішого краю під час адмінреформи, то навіщо був цирк із заміною Ігоря Сопеля на його клона, але з іншим іменем? Черговий «космонавт» біля керма області – це вже занадто. Особливо в час епідемії коронавірусу .