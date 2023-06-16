У Тернополі водій Jaguar ледь не збив людину на переході

Один кермувальник пригальмував, а інший – на швидкості пронісся по переходу та ледь не збив жінку.

Як повідомили у Патрульній поліції, водій автомобіля Jaguar проїхав повз громадянку на відстані декількох метрів.

Правоохоронці встановили особу кермувальника та винесли на нього постанову за ч. 1 ст. 122 КУпАП – порушення правил дорожнього руху.

Патрульні нагадують, що відповідно до правил, водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.