16:36 | 16.06.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі водій Jaguar ледь не збив людину на переході

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Один кермувальник пригальмував, а інший – на швидкості пронісся по переходу та ледь не збив жінку. 

Як повідомили у Патрульній поліції, водій автомобіля Jaguar проїхав повз громадянку на відстані декількох метрів.  

 

Правоохоронці встановили особу кермувальника та винесли на нього постанову за ч. 1 ст. 122 КУпАП – порушення правил дорожнього руху. 

 

Патрульні нагадують, що відповідно до правил, водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

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