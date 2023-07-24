В Тернополі чоловік випав з четвертого поверху та залишився живим

Нещасний випадок стався 22 липня в м. Тернопіль. Близько 18.00 годин з висоти четвертого поверху п’ятиповерхового житлового будинку, що по вул. Протасевича, впав чоловік.

Як з’ясувалось, чоловік приземлився на дашок під’їзду та потребував допомоги. Сусіди відразу викликали працівників екстрених служб до місця події.

На щастя, 46-річний чоловік залишився живим. Рятувальники оперативно, за допомогою спеціальних засобів, зняли потерпілого та передали працівникам швидкої допомоги.