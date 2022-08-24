В Тернополі вода забрала життя людини

Трагічний випадок стався 23 серпня в м. Тернополі. Орієнтовно о 14.00 годин, в Тернопільському ставі (поблизу с. Біла) на відстані 2 метрів від берега місцеві відпочивальники виявили тіло людини. Вони й витягли його на берег. Реанімаційні заходи, що проводились працівниками «швидкої», позитивного результату не дали.

Загиблий виявився 49-річним жителем с. Біла Тернопільського району. Обставини події встановлюються. Ймовірна причина утоплення – порушення правил поведінки на воді під час купання в необладнаному місці.