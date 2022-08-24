11:26 | 24.08.2022
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

В Тернополі вода забрала життя людини

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утоплення

Трагічний випадок стався 23 серпня в м. Тернополі. Орієнтовно о 14.00 годин, в Тернопільському ставі (поблизу с. Біла) на відстані 2 метрів від берега місцеві відпочивальники виявили тіло людини. Вони й витягли його на берег. Реанімаційні заходи, що проводились працівниками «швидкої», позитивного результату не дали.

Загиблий виявився 49-річним жителем с. Біла Тернопільського району. Обставини події встановлюються. Ймовірна причина утоплення порушення правил поведінки на воді під час купання в необладнаному місці.

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