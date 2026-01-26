В Тернополі вшанували чин Росохацької групи

До Дня Злуки ЗУНР та УНР Тернопільський обласний осередок ГО «Захист Держави» організував особливий захід, присвячений пам’яті Чину Росохацької групи та героїв, які боролися за свободу України.

Головною частиною вечора стали спогади Володимира Мармуса — одного з юнаків, які понад 50 років тому вперше за радянських часів на Тернопільщині підняли синьо-жовтий прапор. У ніч з 21 на 22 січня 1973 року вони вивісили стяги над установами Чорткова та розклеїли патріотичні листівки, показавши приклад мужності та любові до України.

Гості заходу також переглянули документальний фільм «Вони дивляться на нас з неба…», який розповідає про життя та героїчну смерть Володимира Вітіва та Василя Мармуса. Стрічку режисерки Тетяни Скиби присутнім представив продюсер фільму Володимир Ханас.

«Такі вечори потрібні, щоб шанувати і зберігати пам’ять про історію України.

Важливо чути людей, які творили історію, та передавати їхні спогади наступним поколінням.

Тому Тернопільський обласний осередок ГО «Захист Держави» планує проводити подібні патріотичні заходи регулярно. Кожен українець має знати свою історію — це запорука нашої свободи», — зазначила представниця осередку Світлана Чорнописька.

Вечір завершився проникливим виступом народного аматорського хору національно-патріотичної пісні «Заграва» Палацу культури “Березіль” ім. Л. Курбаса, який додав заходу особливої атмосфери.

Дякуємо за світлини Ігорю Крочаку.

