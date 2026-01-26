Про Росохацьку групу в Білобожниці

23 січня у Білобожницькій громаді, Чортківський районний осередок ГО «Захист Держави» провів знаковий захід, що об’єднав історію минулого століття із сучасністю.

Зустріч була присвячена пам’яті учасників Росохацької групи молодих відчайдух, які кинули виклик радянській системі ще задовго до відновлення незалежності.

Учасники заходу переглянули документальну стрічку режисерки Тетяни Скиби «Вони дивляться на нас з неба…» Фільм присвячений долям Володимира Вітіва та Василя Мармуса – людей, чиє життя стало жертвою на вівтарі української свободи. Екранна історія допомогла присутнім глибше відчути ціну, яку платять українці за право називатися нацією. Фільм представив продюсер, популяризатор історії національно-визвольних змагань Володимир Ханас.

Головною подією зібрання , поза чумнівом, стала промова Володимира Мармуса. У січні 1973 року, він разом із побратимами здійснив чин, який став легендою – над державними установами Чорткова вперше за часів окупації замайоріли синьо-жовті стяги.

Те, що тоді здавалося юнацьким зухвальством, насправді було свідомим актом боротьби, який нагадав усім: Україна жива і вона чинить опір.

Яскравим та несподіваним фіналом дня стала творча зустріч Бориса Маланюка. Його звернення до школярів перетворилося на справжній інтерактив.

Пан Борис провів для молоді ексклюзивний майстер-клас з акторської майстерності, акцентуючи на тому, що кожен молодий українець має вміти впевнено заявляти про себе суспільству.

Поділіться:









