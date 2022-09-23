18:23 | 23.09.2022
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Новини Тернополя 

В Тернополі вшанували пам’ять Соломії Крушельницької

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Перед її талантом схиляли голови прискіпливі музичні критики, а митці захоплювалися силою духу й стійкістю до випробувань. Соломія Крушельницька залишила по собі неабиякий мистецький спадок.

Сьогодні виповнюється 150 років від дня її народження. Цю дату відзначають на державному рівні у різних містах України та за кордоном. Мистецька імпреза з нагоди 150-ти річчя з Дня народження Соломії Крушельницької відбулася і в Тернополі. Тут згадували життєвий і творчий шлях оперної діви, співали пісні того часу, читали вірші й спогади її сучасників.

Соломія Крушельницька розпочала свою творчість на Тернопільщині. Ім’я видатної жінки має знати весь світ. Особливо це важливо зараз.

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