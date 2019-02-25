В ТНПУ ім.В.Гнатюка відбулася презентація словника «Фразеологізми у творах Богдана Лепкого»

20 лютого у залі засідань Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка відбулася урочиста імпреза, присвячена презентації словника «Фразеологізми у творах Богдана Лепкого», укладачі якого стали лауреатами Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені братів Лепких 2018 р.



Про це повідомляється на сайті університету.

Всеукраїнська літературно-мистецька премія імені Братів Богдана та Левка Лепких – це відзнака, заснована на початку 1990-х рр. редакцією журналу «Тернопіль». Нею нагороджують людей, які долучилися до розвитку української культури і науки.



Пропоновану лексикографічну працю підготували такі науковці:

Головний редактор, професор Панцьо Стефанія Єлисеївна ; Док. філол. наук, професор Вільчинська Тетяна Пилипівна (факультет філології і журналістики ТНПУ імені В. Гнатюка); Канд. філол. наук, доц. Бабій Ірина Михайлівна (факультет філології і журналістики ТНПУ імені В. Гнатюка) ; Канд. філол. наук, доц. Лісняк Наталія Іванівна; Канд. філол. наук, доц. Свистун Ніна Олександрівна (факультет філології і журналістики ТНПУ імені В. Гнатюка) ; Канд. філол. наук, доц. Парасін Наталія Дем’янівна; Канд. філол. наук, доц. Миколенко Тетяна Михайлівна (факультет філології і журналістики ТНПУ імені В. Гнатюка) ; Канд.філол.наук Наливайко Марія Ярославівна (факультет філології і журналістики ТНПУ імені В. Гнатюка) .



Автори словника були належно пошановані. Під час презентації, яка проходила в натхненній атмосфері, з вітальним словом виступив ректор ТНПУ ім. В.Гнатюка, проф. Буяк Богдан Богданович, а викладачі й студенти факультету філології і журналістики виголошували вітання, подяки, читали вірші, співали пісні, виступали із науковими доповідями.



Свято відбулося в приємному товаристві однодумців і поціновувачів слова.

Довідка про словник

В останні десятиліття помітно зріс науковий інтерес до фразеологічного багатства української мови. Фразеологія – частина культури народу, адже в ній відображається історія, побут, звичаї, традиції, а також людські стосунки та емоції самих мовців. Основними ознаками фразем є їх семантична місткість, влучність, потужна емоційна експресія та оцінність. Ці мовні перлини чітко віддзеркалюють світогляд, ментальність нації. Активністю вживання та багатством емоційно-оцінних смислових навантажень відзначаються фразеологізми в мовній палітрі Богдана Лепкого, талановитого письменника і видатного діяча української культури кінця ХІХ – початку ХХ століття.



Богдан Лепкий – не тільки поет, прозаїк, драматург, перекладач, а й публіцист, критик, історик літератури, редактор, професор Ягеллонського університету в Кракові, педагог, відомий громадсько-культурний діяч.

Об’єктом пропонованого словника стали фразеологізми, виявлені в художніх творах та публіцистиці Богдана Лепкого. Автори ставили перед собою завдання – зібрати фраземи, описати їх значення та продемонструвати функціонування у творах письменника.

Автори опирались на широке розуміння фразеології. Словник охоплює українську ідіоматику, пареміологію, усталені порівняння, традиційні побажання, клятви, прокльони та ін., ужиті у творах Богдана Лепкого. У словнику подано й індивідуально-авторські фраземи письменника, які засвідчують влучність та оригінальність Лепкового слова.



Пропонована лексикографічна праця містить біля 3000 фразеологічних одиниць та їх варіантів. Укладений словник відображає мовну картину світу українського народу, зібраний корпус фразем відтворює духовний світ українців, їх мудрість та світогляд.

Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться мовою і культурою рідного краю.

За інформацією факультету філології і журналістики

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