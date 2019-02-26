На Тернопільщині скажений пес покусав дев’ятирічного хлопчика

Подія сталась ще 19 лютого, коли, в с. Трубчин Борщівського району, собака покусав свого дев’ятирічного господаря. Лише сьогодні надійшли результати експертизи, що підтвердили захворювання собаки на сказ. Враховуючи серйозність ситуації, 25 лютого відбулося позачергове засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Борщівській РДА. Прийнятим рішенням запроваджено карантинні обмеження терміном на 60 днів та оголошено неблагополучним по сказу тварин с. Трубчин. Також членами протиепізоотичної комісії затверджено відповідний план-заходів по локалізації та ліквідації спалаху сказу

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