Тернопільський академічний обласний український драматичний театр імені Т. Г. Шевченка: репертуар на березень
У березні на сцені Тернопільського обласного драмтеатру імені Т. Г. Шевченка покажуть такі вистави: Репертуар на березень 2019 р.
|
2
|
«Сватання на Гончарівці»
|
Г. Квітка-
|
3
|
«Медовий місяць
|
Р. Куні
|
6
|
«Майська ніч»
|
сценічна
|
7
|
«Як наші діди
|
В. Канівець
|
8
|
До Дня 8-го березня
|
за
|
9
|
До 205-річчя
|
Т. Шевченко,
|
10
|
«Язичники»
|
Г. Яблонська
|
13
|
«Сорочинський ярмарок»
|
сценічна
|
14
|
«Гормон кохання,
|
А. Сарамоновіч
|
16
|
«Гуцулка Ксеня»
|
Я. Барнич
|
17
|
МАЛА СЦЕНА
|
сценічна
|
20
|
«Наталка Полтавка»
|
І. Котляревський
|
21
|
«Мазепа»
|
Б. Мельничук,
|
23
|
«Суто сімейна справа»
|
Р. Куні
|
24
|
«Пошилися в дурні»
|
М. Кропивницький
|
27
|
З нагоди Міжнародного
|
О. Гаврош
|
28
|
Прем’єра
|
О. Гаврош
|
30
|
Прем’єра
|
О. Гаврош
|
31
|
Прем’єра
|
О. Гаврош
Для вас, діти!
|
3
|
«По щучому велінню»
|
М. Кропивницький
|
10
|
«Незвичайні пригоди
|
О. Мосійчук
|
17
|
«Рукавичка»
|
українська
|
24
|
«Чари прадавнього лісу»
|
Б. Мельничук,
Початок вечірніх вистав о 19:00 год,
Початок вистав для дітей о 13.00 год