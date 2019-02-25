Афіша Тернополя 

Тернопільський академічний обласний український драматичний театр імені Т. Г. Шевченка: репертуар на березень

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У березні на сцені Тернопільського обласного драмтеатру імені Т. Г. Шевченка покажуть такі вистави: Репертуар на березень 2019 р.

2
субота

«Сватання на Гончарівці»
музична комедія
Тривалість – 2 год 25 хв

Г. Квітка-
Основ’яненко

3
неділя

«Медовий місяць
на всі сто»
комедія
Тривалість – 2 год 20 хв

Р. Куні

6
середа

«Майська ніч»
музична комедія
Тривалість – 2 год

сценічна
редакція
В. Жили
за
М. Гоголем

7
четвер

«Як наші діди
парубкували»
музична комедія-жарт
Тривалість – 2 год 20 хв

В. Канівець

8
п’ятниця

До Дня 8-го березня
«Летюча миша»
музична комедія
Тривалість – 2 год 20 хв

за
однойменною
оперетою
Й. Штрауса

9
субота

До 205-річчя
Т. Г. Шевченка
«Тарас»
драматична містерія
Тривалість – 1 год 45 хв
без антракту

Т. Шевченко,
Б. Стельмах,
сценічна
композиція
О. Мосійчука

10
неділя

«Язичники»
сімейні сцени
Тривалість -2 год

Г. Яблонська

13
середа

«Сорочинський ярмарок»
музична комедія
Тривалість -2 год

сценічна
редакція
В. Жили
за
М. Гоголем

14
четвер

«Гормон кохання,
або Тестостерон»
занадто відверта комедія 18+
Тривалість – 2 год 20 хв

А. Сарамоновіч

16
субота

«Гуцулка Ксеня»
музична комедія
Тривалість – 3 год

Я. Барнич

17
неділя

МАЛА СЦЕНА
«Рятуйте,
мене женять»
музична комедія
Тривалість – 2 год

сценічна
редакція
В. Жили
за
М. Гоголем

20
середа

«Наталка Полтавка»
музична комедія
Тривалість –2 год 10 хв

І. Котляревський

21
четвер

«Мазепа»
сповідь перед людьми і часом
Тривалість -2 год 20 хв

Б. Мельничук,
О. Мосійчук
за
творами
Б. Лепкого

23
субота

«Суто сімейна справа»
комедія
Тривалість -2 год 15 хв

Р. Куні

24
неділя

«Пошилися в дурні»
музична комедія-жарт
Тривалість -2 год 20 хв

М. Кропивницький

27
середа

З нагоди Міжнародного
дня театру
Прем’єра
«Вуйцьо з крилами»
комедія-притча

О. Гаврош

28
четвер

Прем’єра
«Вуйцьо з крилами»
комедія-притча

О. Гаврош

30
субота

Прем’єра
«Вуйцьо з крилами»
комедія-притча

О. Гаврош

31
липня
неділя

Прем’єра
«Вуйцьо з крилами»
комедія-притча

О. Гаврош

Для вас, діти!

3
неділя

«По щучому велінню»
казка
Тривалість -1 год

М. Кропивницький

10
неділя

«Незвичайні пригоди
відважних козаків»
музична казка
Тривалість -1 год

О. Мосійчук
за
мотивами
народних
переказів
та
легенд

17
неділя

«Рукавичка»
казка
Тривалість -1 год

українська
народна
казка

24
неділя

«Чари прадавнього лісу»
казка
Тривалість -1 год 20 хв

Б. Мельничук,
О. Мосійчук
за
мотивами
казки
Б. Лепкого
«Дванадцять
місяців»

Початок вечірніх вистав о 19:00 год,
Початок вистав для дітей о 13.00 год

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