Тернопільський академічний обласний український драматичний театр імені Т. Г. Шевченка: репертуар на березень

«Сватання на Гончарівці» музична комедія Тривалість – 2 год 25 хв

«Медовий місяць на всі сто» комедія Тривалість – 2 год 20 хв

сценічна редакція В. Жили за М. Гоголем

В. Канівець

«Як наші діди парубкували» музична комедія-жарт Тривалість – 2 год 20 хв

за однойменною оперетою Й. Штрауса

До Дня 8-го березня «Летюча миша» музична комедія Тривалість – 2 год 20 хв

Т. Шевченко, Б. Стельмах, сценічна композиція О. Мосійчука

До 205-річчя Т. Г. Шевченка «Тарас» драматична містерія Тривалість – 1 год 45 хв без антракту

сценічна редакція В. Жили за М. Гоголем

«Гормон кохання, або Тестостерон» занадто відверта комедія 18+ Тривалість – 2 год 20 хв

Я. Барнич

сценічна редакція В. Жили за М. Гоголем

МАЛА СЦЕНА «Рятуйте, мене женять» музична комедія Тривалість – 2 год

І. Котляревський

21

четвер

«Мазепа»

сповідь перед людьми і часом

Тривалість -2 год 20 хв