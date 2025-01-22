В Україні циркулюють віруси грипу: поки лише на Тернопільщині перевищений епідпоріг

За тиждень на грип, ГРВІ та COVID-19 в Україні захворіло понад 106 тисяч осіб, зареєстровано сім летальних випадків унаслідок ускладнень грипу та COVID-19. Наразі перевищення епідпорогу низького рівня зберігається лише в Тернопільській області.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

«З 13 по 19 січня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 106 639 людей, із них 54 887 — діти віком до 17 років. У 372 осіб лікарі діагностували COVID-19, серед них 31 дитина. До медзакладів країни з ускладненнями ГРВІ, грипу та COVID-19 потрапило 3284 пацієнти, з них 1873 — діти», – йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, з 13 по 19 січня в країні зареєстровано два летальні випадки внаслідок ускладнень грипу – у Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Також медики повідомили про пʼять летальних випадків внаслідок ускладнень COVID-19. Профілактичних щеплень проти грипу та COVID-19 у померлих не було.

Наразі перевищення епідпорогу низького рівня зберігається лише в Тернопільській області. У 16 регіонах встановлена циркуляція вірусів грипу А та В.

За даними МОЗ, від початку епідсезону, з 30 вересня 2024 року по 19 січня 2025-го, на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні перехворіло 1 819 714 людей. Це на 20,5% менше, ніж у цей час торік. У 16 051 пацієнта було діагностовано COVID-19. Зареєстровано два летальні випадки внаслідок ускладнень грипу та 71 — серед людей з позитивним результатом на COVID-19.

У МОЗ нагадали, що найдієвіша профілактика COVID-19 та грипу — щорічна вакцинація, зокрема для людей із груп ризику. Щеплення проти цих хвороб можна робити в один день або з рекомендованим інтервалом.

Щеплення проти COVID-19 залишаються безоплатними для населення. Медики використовують омікрон-специфічні вакцини Comirnaty від Pfizer для дорослих та дітей. Зробити щеплення можна, звернувшись до свого сімейного лікаря.

Проти грипу рекомендована щорічна вакцинація, адже за тяжкого перебігу він може спричиняти небезпечні ускладнення: ураження серця, легенів, нирок тощо. Вакцина не входить до переліку безоплатних щеплень, однак рекомендована, особливо людям із групи ризику (усім, хто працює в місцях масового скупчення людей: медпрацівникам, правоохоронцям, учителям, а також вагітним, пацієнтам із хронічними захворюваннями, дітям до 5 років та людям старше 60 років).

Станом на 19 січня 2025 року в країні щеплення проти грипу зробили 105 164 людей.