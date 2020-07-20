14:29 | 20.07.2020
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Василь Іванчук із Тернопілля — шахова легенда світу

Irena 0 Views Прокоментуй!

♟️“Шах і мат”♟️ – саме такі слова можна почути сьогодні у різних куточках світу. Адже, саме цього дня, 20 липня, починаючи з 1966 року, відзначають Міжнародний день шахів.

Ця гра вважається однією із найдревніших. Її назва походить із перської і означає “володар помер” – “шах і мат”.

♟️Перші аналоги фігур з’явилися ще у ІІІ-ІVст. до нашої ери в Єгипті, а батьківщиною сучасних шахів вважають Індію.

♟️На території сучасної України шахи з’явилися у IX-X ст. ще за часів Київської Русі. І підтвердженням цьому є шахові фігури, які знаходили при археологічних розкопках Вишгороду, Києва, в Чорній Могилі, біля Чернігова.

Звичайно, з часом ця гра зазнала батьох різних вдосконалень, які зробили шахи такими, якими вони є сьогодні.

♟️Багато людей вважають, що шахи – гра для тих, хто від природи володіє високим інтелектом. За оцінками науковців, шахові експерти можуть зберігати в пам’яті понад 10тис. а, можливо, до 300тис. стандартних позицій. Для того, щоб засвоїти таку кількість інформації, необхідне довге та наполегливе навчання.

Однак, слід відмітити позитивний вплив шахів на здоров’я усіх, хто грає у цю гру.
♟️Шахи – це ніби такий собі розумовий тренажер, який активізує у граючих обидві півкулі мозку, покращує творчі здібності, вимагає розв’язання логічних задач, розвиває концентрацію уваги, а також покращує пам’ять та істотно підвищує інтелект.

🇺🇦 День шахів – чудова нагода розповісти, що фонди нашого музею зберігають інформацію про відомих тернополян, які прославляли і прославляють наш край.
#визначні_постаті_краю

Один з них – 🔻 Василь Іванчук 🔻 народився 18 березня 1969 року в Копичинцях на Тернопільщині та став справжньою шаховою легендою світу.

♟️Шахами почав займатися з шестирічного віку. Першим його учителем був батько, а далі розвивався сам, використовуючи унікальну пам’ять і розвиваючи аналітичні здібності.
🏆У шістнадцять років Василь Іванчук став першим на юніорському чемпіонаті СРСР і третім в українській першості.
У сімнадцять став лідером на чемпіонаті Європи серед юнаків. Згодом здобув звання міжнародного гросмейстера.

🏆З того часу почалось його професійне сходження. Абсолютний чемпіон Європи, чемпіон світу в складі збірної СРСР та збірної України, чемпіон світу з блискавичної гри, віце-чемпіон світу, переможець Всесвітніх шахових олімпіад.

🥇Володар шахового «Оскара» та українських державних відзнак: кавалер Почесної відзнаки Президента, кавалер орденів «За заслуги» І та ІІ ступенів, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.

🥇Двадцять п’ять разів він ставав найкращим шахістом України, неодноразово обирався найкращим спортсменом Львова. За свої досягнення отримав звання «Шаховий гетьман України».

🏆Василь Іванчук – найсильніший український шахіст, який понад 20 років входив у десятку найкращих шахістів планети.
У гру він приніс багато оригінальних ідей, за що отримав звання шахового генія.

В 2011 році Василь Іванчук відкрив у Львові власний шаховий клуб-школу для дітей віком від 6 до 16 років.

🎉Отож, вітаємо усіх причетних з цим чудовим днем!
Плануйте своє життя на кілька кроків вперед і тоді ніколи не опинитесь у патовій ситуації.

☝️Пат – ситуація в шахматах, коли
неможливо ходити ні одною фігурою.

#museum_ternopil1913

Підготувала Оксана Кульчицька, старша
наукова співробітниця ТОКМ.

Тернопільський обласний краєзнавчий музей

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