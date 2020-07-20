Василь Іванчук із Тернопілля — шахова легенда світу

♟️“Шах і мат”♟️ – саме такі слова можна почути сьогодні у різних куточках світу. Адже, саме цього дня, 20 липня, починаючи з 1966 року, відзначають❗ Міжнародний день шахів.

Ця гра вважається однією із найдревніших. Її назва походить із перської і означає “володар помер” – “шах і мат”.

♟️Перші аналоги фігур з’явилися ще у ІІІ-ІVст. до нашої ери в Єгипті, а батьківщиною сучасних шахів вважають Індію.

♟️На території сучасної України шахи з’явилися у IX-X ст. ще за часів Київської Русі. І підтвердженням цьому є шахові фігури, які знаходили при археологічних розкопках Вишгороду, Києва, в Чорній Могилі, біля Чернігова.

Звичайно, з часом ця гра зазнала батьох різних вдосконалень, які зробили шахи такими, якими вони є сьогодні.

♟️Багато людей вважають, що шахи – гра для тих, хто від природи володіє високим інтелектом. За оцінками науковців, шахові експерти можуть зберігати в пам’яті понад ❗10тис. а, можливо, до 300тис. стандартних позицій. Для того, щоб засвоїти таку кількість інформації, необхідне довге та наполегливе навчання.

Однак, слід відмітити позитивний вплив шахів на здоров’я усіх, хто грає у цю гру.

♟️Шахи – це ніби такий собі розумовий тренажер, який активізує у граючих обидві півкулі мозку, покращує творчі здібності, вимагає розв’язання логічних задач, розвиває концентрацію уваги, а також покращує пам’ять та істотно підвищує інтелект.

🇺🇦 День шахів – чудова нагода розповісти, що фонди нашого музею зберігають інформацію про відомих тернополян, які прославляли і прославляють наш край.

#визначні_постаті_краю

Один з них – 🔻 Василь Іванчук 🔻 народився 18 березня 1969 року в Копичинцях на Тернопільщині та став справжньою шаховою легендою світу.

♟️Шахами почав займатися з шестирічного віку. Першим його учителем був батько, а далі розвивався сам, використовуючи унікальну пам’ять і розвиваючи аналітичні здібності.

🏆У шістнадцять років Василь Іванчук став першим на юніорському чемпіонаті СРСР і третім в українській першості.

У сімнадцять став лідером на чемпіонаті Європи серед юнаків. Згодом здобув звання міжнародного гросмейстера.

🏆З того часу почалось його професійне сходження. Абсолютний чемпіон Європи, чемпіон світу в складі збірної СРСР та збірної України, чемпіон світу з блискавичної гри, віце-чемпіон світу, переможець Всесвітніх шахових олімпіад.

🥇Володар шахового «Оскара» та українських державних відзнак: кавалер Почесної відзнаки Президента, кавалер орденів «За заслуги» І та ІІ ступенів, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.

🥇Двадцять п’ять разів він ставав найкращим шахістом України, неодноразово обирався найкращим спортсменом Львова. За свої досягнення отримав звання «Шаховий гетьман України».

🏆Василь Іванчук – найсильніший український шахіст, який понад 20 років входив у десятку найкращих шахістів планети❗.

У гру він приніс багато оригінальних ідей, за що отримав звання шахового генія.

В 2011 році Василь Іванчук відкрив у Львові власний шаховий клуб-школу для дітей віком від 6 до 16 років.

🎉Отож, вітаємо усіх причетних з цим чудовим днем!

Плануйте своє життя на кілька кроків вперед і тоді ніколи не опинитесь у патовій ситуації.

☝️Пат – ситуація в шахматах, коли

неможливо ходити ні одною фігурою.

#museum_ternopil1913

Підготувала Оксана Кульчицька, старша

наукова співробітниця ТОКМ.

Тернопільський обласний краєзнавчий музей