У день народження вчителів директор Тернопільської школи оригінально про них розповідає

а. Аналізуючи місця відпочинку сім’ї Зотько і фото, на яких Ольга Василівна переміщається з місць біля квітів на місця біля води, дерев, споруд стає зрозуміло, що вона головна в сім’ї – бо всі інші її фотографують.

Ольга Василівна вміє вести дискусії, її переконання і доводи хоч і звучать емоційно, однак нікого не ображають. А тембр голосу завжди милозвучністю впливає як на учнів, так і на колег. Слідкує за модою, має вишуканий смак в підборі одягу. Вміє смачно готувати різні страви. Фірмове –баклажани з м’ясом. Якби не стала вчителькою, то, напевно, була б хорошим політиком.