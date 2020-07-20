Настя Тімофеєнкова створила унікальну книгу за технологією литого паперу

Любов до книг у Насті Тімофеєнкової була з народження. А от бажання створити щось власне, оригінальне з’явилося під час навчання у Львівській академії друкарства. Як результат, дівчина не просто розмалювала невеличкий примірник, але й створила папір та зшила видання самотужки, – пише Терен.

– Мою любов до книги зрозуміють лише такі самі, як я. Я завжди захоплювалася не тільки написаним матеріалом, але й загальною продукцією. Вже коли вступила до ВЗН, зрозуміла всі тонкощі та нюанси. А з часом вирішила – варто створити щось самій. Навіть, якщо це буде маленька книжечка на 7-8 аркушів.

Використовувати вже готовий папір дівчина не захотіла, бо не лише вважає його «нудним», але й бореться за екологію планети.

– Тоді я почала працювати над одним екопроєктом, частина якого полягала у переобробленні використаного паперу, картону за популярною й досі японською технологією, яка, до слова, вважається одним із досягнень людства за версією ЮНЕСКО.

Як зізналася мисткиня, найважче – підібрати матеріали, зокрема – клейстер.

– Сама технологія виготовлення литого паперу не складна. Найважче – правильно підібрати матеріали та їх співвідношення. Також слід знайти підручні прилади, які можна використати при виготовленні.

Сам процес ділиться на кілька етапів. По-перше, збір сировини: паперу, картону, пакетів з-під молока тощо. По-друге, сортування та замочування. Відбір матеріалу залежить від того, наскільки цупкий папір ви хочете отримати у кінцевому результаті. До прикладу, я змішувала звичайні листки зошита з картоном. Після відбору усе слід подрібнити та залити кип’ятком приблизно у співвідношенні один до одного. Настоювати сировину слід не менш, ніж 12 годин. По-третє, додавання клейстера. Коли папір вимочиться, його необхідно перемолоти блендером чи міксером. Для цього раджу окремо відібрати прилад. Опісля – додавати клейстер. Я не раджу використовувати вже готові клеї, оскільки вони з часом жовтіють та й в загальному негативно впливають на організм при частому контакті. Тому клейстер я виготовляю окремо з крохмалів, борошна тощо. Технологій є безліч.

До слова, саме борошняний клей використовують при реставрації книг!

Вже після змішування сировини з клейсером можна переходити до останнього етапу роботи – формування листків. Для цього я використовую звичайні п’яльця для вишивання та натягнуту тканину. На останню власне й викладаю папір, завчасно формуючи необхідну товщину. Опісля ставлю усе під прес та залишаю на кілька днів до повного висихання.

Попри, на перший погляд, усю складність роботи, усе це зайняло у Насті близько трьох тижнів часу. Ще десяток днів пішло на візуальне оформлення.

– За спеціальністю я – ілюстратор, тому розмалювати кілька аркушів для мене – не проблема. Навпаки, це – гарний спосіб розслабитися, відпочити душевно й тілесно. Через карантин з’явилося багато вільного часу, який я використовую з користю для себе, своєї творчості.

Як результат – через місяць світ побачила унікальна книга, яку на Тернопільщині ще ніхто не створював. Наразі Настя удосконалює свою майстерність та готується до виготовлення вже серійного видання.