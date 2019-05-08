Вбивцям Віталія Ващенка присудили сплатити два мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого

У Тернопільському міськрайонному суді 6 травня відбулося чергове засідання у справі про вбивство кременецького активіста Віталія Ващенка. Суд заслухав записи телефонних розмов родичів підозрюваного Олексія Цимбалюка.

Віталія Ващенка побили в Кременці 26 травня 2016 року близько 23 години. За три години від тілесних ушкоджень він помер в реанімації місцевої лікарні.

Віталій Ващенко був депутатом Кременецької міськради, керівником фракції громадського руху “Народний контроль”. У нього залишилися дружина та двоє синів.

2 квітня 2018 року Зборівський райсуд оголосив вирок: організатору вбивства – Олександру Закутньому та виконавцю Максиму Кондратенку – 14 років в’язниці. Виконавцю Олексію Цимбалюку – 13 років. Їхньому спільнику Станіславу Бабенку – 4 роки ув’язнення. Усім засудженим присудили сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого. Обвинувачені подали апеляцію.



Сюжет UA: Тернопіль

Поділіться:











загрузка...