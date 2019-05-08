Через негоду та Тернопільщині частково пересіватимуть поля

Зливи і град завдали істотної шкоди українським аграріям. За результатами опитування сільгоспвиробників Західної України стало відомо, що погіршення погодних умов наприкінці квітня-початку травня негативно вплинуло на розвиток і стан культур. Через це сільгоспвиробники планують частково пересівати пошкоджені негодою поля. Про це повідомляє zaxid.net.

Найбільше від негоди, зокрема сильної зливи з градом, постраждали господарства Тернопільської області, а також Коростенський район Житомирської області та Золочівський район Львівської області. За словами сільгоспвиробників, у даний час оцінити обсяг втрат досить складно, водночас вони вказували, що поля частково підтоплені, озимі культури побиті градом, а посіви із соняшнику, гороху й кукурудзи на зазначених вище територіях частково змило. Пересів на постраждалих ділянках полів буде проводиться після встановлення сприятливої ​​погоди.

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