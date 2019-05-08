Уже два роки усі працівники «Бучачагрохлібпрому» отримуватимуть зарплати на особисті картки

Успішне підприємство відомого аграрія та мецената Петра Гадза ТзОВ «Бучачагрохлібпром» два роки тому перейшло на електронну систему розрахунків коштів.

Так, усі 860 працівників «Бучачагрохлібпрому» отримують заробітні плати на особисті банківські платіжні картки, а не готівкою, що значно спрощує роботу. Окрім цього, таким способом на підприємстві перераховують й передбачені соціальні виплати.

Як поділився голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз, підприємство перевело на безготівкову еклектронну систему розрахунків сто відсотків своїх працівників.

– Ми намагаємось йти на зустріч державі – сплачуємо усі податки за своїх найманих працівників сумлінно. «Бучачагрохлібпром» перейшов на нову вдосконалену систему розрахунків, яка дасть змогу показати, що ми працюємо чесно. Усі заробітні плати, соціальні та лікарняні виплати працівники тепер отримують на особисті банківські картки. Завдяки цьому повністю зникає таке явище як зарплата у конвертах, – зазначив Петро Гадз.

Таку можливість ТзОВ «Бучачагрохлібпром» реалізовує разом із банком «Райффайзен Банк Аваль», який є надійним партнером для підприємства вже понад десять років.

За словами виконавчого директора Тернопільської обласної дирекції «Райффайзен Банк Аваль» Віктора Лобуня, ТзОВ «Бучачагрохлібпром» – підприємство, що веде свою діяльність прозоро, а тому працювати з ним дуже приємно.

– Робота з ТзОВ «Бучачагрохлібпром» є для нас дуже важливим проектом. «Райффайзен Банк Аваль» завжди співпрацює лише з тими підприємствами, які ведуть чесний, сумлінний та відкрити бізнес. Таким є «Бучачагрохлібпром», адже він завжди був та залишається для нас надійним партнером, який працює прозоро, – пояснив Віктор Лобунь.

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