Тернопільські рятувальники продовжують працювати у столиці, допомагаючи мешканцям Києва в умовах складної ситуації з енерго- та теплопостачанням. Через постійні ворожі удари по критичній інфраструктурі тисячі людей залишаються без світла й тепла, а потреба в оперативній і скоординованій допомозі залишається високою, повідомляють в Управланні ДСНС України в Тернопільській області.

На допомогу столиці залучені рятувальники з різних регіонів України. Серед них — зведені групи рятувальників із Тернопільщини, які працюють пліч-о-пліч із колегами, підсилюючи столичні підрозділи та забезпечуючи життєдіяльність міста. Вони забезпечені всім необхідним для автономної роботи: потужними генераторами, тепловим обладнанням, наметами та іншим спеціальним оснащенням.

На місцях рятувальники розгорнули Пункти надання допомоги ДСНС, де цілодобово чергують і надають допомогу людям — забезпечують обігрів, можливість підзарядити засоби зв’язку, надають консультації та підтримку в непростих умовах.

Окрім цього, за допомогою генераторів вони забезпечують електроживлення житлових будинків, а також виконують аварійно-відновлювальні роботи, спрямовані на відновлення подачі тепла й газу до осель киян. Це щоденна робота, що потребує точних рішень і швидких дій.

Рятувальники працюють безперервно, часто у складних погодних умовах і за значного навантаження. Їхня присутність у столиці — це реальна, відчутна допомога людям, які опинилися в непростих обставинах.

ДСНС залишається поруч із громадянами по всій країні — там, де допомога потрібна найбільше.