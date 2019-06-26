Від чого масово загинула риба у Тернополі надає пояснення Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

25 червня спеціалістами управління Держпродспоживслужби прийнято повідомлення про факти масової загибелі риби у водоймі Тернопільського міського парку «Топільче». Тому, спеціалістами спільно з фахівцями Тернопільської регіональної державної лабораторії було здійснено позаплановий забір води із поверхневої водойми парку для проведення досліджень.

Відповідно до експертних висновків, наданих державною лабораторією, відібраний взірець води за вмістом розчиненого кисню не відповідає нормативним показникам (0,47 мгО2/дм3 при нормі 5,0 та вище), натомість перевищення вмісту азотовмісних шкідливих домішок не встановлено.

З метою встановлення можливих причин загибелі риби також було проведено дослідження біологічного матеріалу – риби, яка загинула унаслідок задухи. Згідно звіту державної лабораторії паразитичних організмів та яєць гельмінтів у матеріалі виявлено не було.

Також, спеціалісти взяли участь у засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді, де було заслухане питання про стан води в Тернопільському ставі та водоймах парку «Топільче».

З наданих матеріалів можна зробити висновок, що причиною загибелі риби у ставку парку «Топільче» стала так звана задуха – масова загибель риби від нестачі або відсутності кисню. Задухи, як відомо, виникають як улітку, так і взимку. Причин виникнення задухи у спекотний період може бути декілька: по–перше, при підвищенні температури води знижується концентрація розчиненого в ній кисню, по–друге, підвищення температури води призводить до активного розмноження фітопланктону, що порушує гідрохімічний режим, створюючи дефіцит кисню.