Військові Нацгвардії першими допомогли гасити авто, яке палало поблизу Тернопільського ставу
31 січня близько 22:00 години, автопатруль Національної гвардійці України, виконуючи завдання з охорони громадського порядку в Тернополі, виявив палаюче авто біля місцевого ставу та одразу ж надав водію допомогу у гасінні вогню.
«Під’їхавши до місця події, аби не наражати інших учасників дорожнього руху на небезпеку, ми одразу ж службовими автомобілями перекрили рух транспорту. Також ми скористалися засобами гасіння для ліквідації вогню, — розповів головний сержант Національної гвардії Володимир, — За декілька хвилин прибули пожежні, які ліквідували пожежу».
Причини займання автомобіля встановлюються. Водій машини не постраждав.
Відео з відкритих джерел.