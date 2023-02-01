Військові Нацгвардії першими допомогли гасити авто, яке палало поблизу Тернопільського ставу

«Під’їхавши до місця події, аби не наражати інших учасників дорожнього руху на небезпеку, ми одразу ж службовими автомобілями перекрили рух транспорту. Також ми скористалися засобами гасіння для ліквідації вогню, — розповів головний сержант Національної гвардії Володимир, — За декілька хвилин прибули пожежні, які ліквідували пожежу».