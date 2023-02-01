20:49 | 1.02.2023
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Новини Тернополя 

Військові Нацгвардії першими допомогли гасити авто, яке палало поблизу Тернопільського ставу

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31 січня близько 22:00 години, автопатруль Національної гвардійці України, виконуючи завдання з охорони громадського порядку в Тернополі, виявив палаюче авто біля місцевого ставу та одразу ж надав водію допомогу у гасінні вогню.
💬 «Під’їхавши до місця події, аби не наражати інших учасників дорожнього руху на небезпеку, ми одразу ж службовими автомобілями перекрили рух транспорту. Також ми скористалися засобами гасіння для ліквідації вогню, — розповів головний сержант Національної гвардії Володимир, — За декілька хвилин прибули пожежні, які ліквідували пожежу».
✅Причини займання автомобіля встановлюються. Водій машини не постраждав.
✅Відео з відкритих джерел.
 
 

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