Вийшла з дому і не повернулася, – зникла тернополянка Любов Чипик
Працівники Тернопільського районного управління поліції розшукують Чипак Любов Ігорівну,1992 р. н., жительку міста Тернополя.
Жінка 31 січня вийшла з дому та досі не повернулася.
Прикмети розшукуваної: зріст близько 160 см., худорлявої статури, довге темно-русе волосся, на лівому зап’ясті шрам від порізів.
Була одягнена у рожеву балонову куртку, чорні лосини, чорні черевики.
Усіх, хто бачив зниклу, або ж володіє будь-якою інформацією про її місцезнаходження, просимо повідомляти за номером (0352) 27 11 70 або на лінію 102.