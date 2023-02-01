Вийшла з дому і не повернулася, – зникла тернополянка Любов Чипик

Працівники Тернопільського районного управління поліції розшукують Чипак Любов Ігорівну,1992 р. н., жительку міста Тернополя.

Жінка 31 січня вийшла з дому та досі не повернулася.

Прикмети розшукуваної: зріст близько 160 см., худорлявої статури, довге темно-русе волосся, на лівому зап’ясті шрам від порізів.

Була одягнена у рожеву балонову куртку, чорні лосини, чорні черевики.

Усіх, хто бачив зниклу, або ж володіє будь-якою інформацією про її місцезнаходження, просимо повідомляти за номером (0352) 27 11 70 або на лінію 102.

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