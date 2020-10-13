Володимир Іщук із Тернопільщини вирощує особливу капусту

Кожен обирає професію по-своєму: хтось мріє про неї з дитинства, інших вона знаходить сама. Іноді треба пройти довгий шлях, щоб усвідомити своє справжнє покликання. Нерідко для цього доводиться зробити важливий крок – докорінно змінити свій фах. Так, як це вчинив мій співрозмовник Володимир Іщук із Чайчинців Лановецького району. Фаховий лікар-терапевт вже майже двадцять років успішно господарює на землі – вирощує квіти та сучасні сорти і гібриди овочевих культур.

ДОСВІД ЗЕМЛЯКІВ

Володимир Зіновійович зростав у хліборобській сім’ї. Його мама Варвара Федорівна була багатолітньою головою місцевого колгоспу «Героїчна праця», а батько – передовим комбайнером. Тож не дивно, що й син змалку тягнувся до землі. Утім батьки бачили його в майбутньому лікарем. Прислухавшись до їхньої поради, Володимир вступив у Кременецьку медичну училищу, а згодом у Тернопільському медичному інституті опанував фах терапевта. Після закінчення вишу п’ять років працював головним лікарем лікувально-трудового профілакторію у Великих Дедеркалах на Шумщині. Однак кар’єру молодого медика обірвало закриття цього закладу і безгрошів’я 90-х років. Та наполегливий і впевнений у своїх силах Володимир не опустив рук, а навпаки, знайшов для них нове заняття – він почав вирощувати капусту.

– Тоді мені думалося, що це ненадовго, пройде час і я знову повернуся в медицину, а виявилося – он як! – зізнається мій співрозмовник. – Хоча про свій вибір я анітрохи не жалію, бо ця справа мені до снаги. Нову професію я обрав невипадково. Для мешканців Чайчинців і сусідніх сіл капуста здавна була головним джерелом прибутку, цією справою тут займаються цілими поколіннями. Раніше в Снігурівці працювала потужна овочева бригада. Туди по капусту їхали зі всього колишнього союзу. Тож на початках досвід я черпав саме у земляків.

«ЛАБОРАТОРІЯ» ПРОСТО НЕБА

Першою Володимир Іщук посадив білокачанну капусту. Згодом налагодив співпрацю з відомими вітчизняними та закордонними агрономічними компаніями і почав проводити досліди з овочевими культурами. Відтак на його полях з’явилися сучасні сорти та гібриди синьої, цвітної, брюссельської капусти, броколі та досить незвичної для наших країв капусти кале. Вона особлива тим, що не зав’язує головок і зовні схожа на листя салату. Крім того, що кале є окрасою страв, вона ще й корисна для здоров’я, бо містить всі необхідні людині вітаміни, мінерали та амінокислоти.

Цілющі властивості має і брюссельська капуста, яка теж успішно прижилася на дослідних ділянках Володимира Іщука.

– У наших широтах ця холодостійка рослина почувається доволі добре, – каже чоловік. – У період масового дозрівання качанчиків вона витримує заморозки до -15°С. Торішня тепла зима дозволила нам вирощувати брюссельську капусту у відкритому ґрунті аж до самого березня. Відтак не було потреби зберігати її у холодильнику. Одразу, як мовиться, – із лану до столу.

На своїх експериментальних полях Володимир Іщук також вирощує спаржу та цибулю порей. Минулого літа добрий урожай дали кавуни, сорт яких вивели селекціонери Туреччини. Своїм досвідом вирощування рослин Володимир Іщук ділиться із колегами під час Днів поля, які проходять на території його господарства.

МЕДИК, ВЧИТЕЛЬ ТА ІТ-СПЕЦІАЛІСТИ Поки у «лабораторії» під відкритим небом ростуть овочі, у теплиці цвітуть неймовірної краси квіти: альстромерія, кали та еустома. Плекає їх дружина господаря – Ганна. За фахом вона – вчитель географії. Пропрацювавши чверть століття на педагогічній ниві, теж вирішила змінити професію і стала працювати в тандемі з чоловіком. До сімейної справи долучаються і дочки господарів, незважаючи на те, що їхні професії не дотичні до аграрної сфери. Старша донька Марія працює у львівській ІТ-компанії, молодша Александра вивчає комп’ютерні технології у Польщі. Та приїжджаючи додому, дівчата з завзяттям допомагають батькам. Ну а лікар? Він колишнім не буває! Володимир Іщук продовжує давати медичні поради своїм близьким. Знання, здобуті у виші, згодилися йому і в аграрній діяльності. Бо рослини, як і люди, теж хворіють. Саме тоді він застосовує головне правило лікаря: не нашкодь! Відтак у боротьбі з хворобами і шкідниками використовує лише ті препарати, як захищають рослини і не чинять згубний вплив на людське здоров’я та навколишнє середовище. Марія БЕЗКОРОВАЙНА Газета “Сільський господар плюс”