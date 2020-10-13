Дні кар’єри в ТНТУ відкрили кар’єрні можливості для молоді у Європейському просторі

У рамках проєкту, ініційованому Представництвом Європейського Союзу в Україні, в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя було організовано серію диспутів та тренінгів до Днів кар’єри ЄС у Тернополі, на яких обговорено сучасні тенденції на ринку праці, реалізацію освітніх та бізнес-можливостей за підтримки ЄС.

До участі у заходах, що цього року проводились в онлайн-режимі, організатори запросили активну студентську молодь, представників громадських організацій, бізнесу, державних службовців. Зокрема, Вікторію Давидову, радницю з питань преси та інформації Представництва Європейського Союзу в Україні, Поліну Драч, асистентку відділу преси та інформації Представництва ЄС в Україні, Анастасію Черкащенко, стажерку відділу преси та інформації Представництва ЄС в Україні, Дениса Чернікова, менеджера проєкту «Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні», Оксану Качурівську, начальника управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу Тернопільської обласної державної адміністрації, Сергія Кутузова, керівника Тернопільської філії ТОВ «Елекс», Павла Марущака, д.т.н., проректора з наукової роботи Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Ірину Крамар, д.е.н., директора Індо-Європейського Центру в ТНТУ (представництво Індо-Європейської Освітньої Фундації, Польща).

Модератором виступив Андрій Крупка, к.е.н., начальник відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню ТНТУ.

Офіційне відкриття заходу відбулося 7 жовтня. Спікери панельної дискусії «Професійний розвиток та європейська інтеграція» поділилися думками щодо ключових компетенцій на ринку праці України та ЄС, впливу процесів європейської інтеграції на український бізнес, а також обговорили шляхи адаптації вищої освіти до вимог ринку праці та перспективи й виклики глобального освітнього простору.

Учасники дискусії зазначили, що нині українські працедавці при відборі персоналу частіше беруть до уваги пріоритети, які є в ЄС: критичне мислення, вміння приймати рішення у складних ситуаціях, творчий підхід, робота в команді, мультизадачність. Перевагою є також знання мов.

Дискусію «Професійний розвиток та європейська інтеграція» можна переглянути у запису на каналі Youtube:

У ході Днів кар’єри ЄС відбулися онлайн-тренінги по soft skills:

Тренінг: «Будуємо успішну кар’єру у технічній галузі: отримання стипендії за програмою Еразмус+»

Тренер: Дудар Олена, начальник відділу міжнародного співробітництва ТНТУ

Тренінг: «Як правильно досягти своїх цілей»

Тренер: Романовська Катерина, старший фахівець з персоналу ТОВ «СЕ Борднетце-Україна»

Тренінг можна переглянути у запису за посиланням: youtu.be/7U8DyeYNpGg

Тренінг можна переглянути у запису за посиланням: youtu.be/7U8DyeYNpGg Тренінг: «Як продати себе на співбесіді»

Тренер: Яремчук Ірина, ГО «Атом»

Тренінг можна переглянути у запису за посиланням: youtu.be/9XDMFy8AP7Q

Тренінг можна переглянути у запису за посиланням: youtu.be/9XDMFy8AP7Q Тренінг: «Психологічні ресурси в подоланні психоемоційної напруги в умовах пандемії»

Тренер: Періг Ірина, доцент кафедри психології ТНТУ

Тренінг можна переглянути у запису за посиланням: youtu.be/LB7oxkYpwBU

Нагадаємо, що День кар’єри ЄС реалізується в рамках проєкту «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні». Захід відбувається щорічно у 15 містах України протягом останніх чотирьох років. Це серія публічних заходів, де представники мереж ЄС та інші учасники обговорюють впровадження стандартів і практик ЄС в Україні, участь у програмах ЄС для розвитку нових бізнес- та освітніх можливостей.