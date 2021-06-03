Володимир Труш бере участь у Конгресі місцевих та регіональних рад

У Хмельницькому триває перше засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад, створеного при президенті України. Захід має на меті об’єднати різні гілки влади, але ця ідея потребує розробки формальних засад – статуту, повноважень, відповідальності. Конгрес є “майданчиком при президенті”, що має об’єднати законодавчу і виконавчу владу та організації місцевого самоврядування. У засіданні беруть участь по п’ять представників з кожної області. Це голови обласних центрів, міських та сільських громад. Також присутні голови районних рад та адміністрацій.

Тернопільщина долучилася до конгресу у відеоформаті, та активно бере участь у заході.

Як зазначив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш, Конгрес дасть можливість місцевій владі “достукатися” до Кабінету міністрів.

На порядку денному – фінансування районних рад, готовність до опалюваного сезону та передача освітньо-професійних училищ на баланс місцевих громад.

Наступного тижня в межах конгресу відбудеться засідання палати регіонів. Рішенням конгресу буде створена президія місцевого самоврядування, яка буде збиратися щомісяця.

Нагадаємо, що Конгрес місцевих та регіональних влад є консультативно-дорадчим органом при президенті України. Він створений на заміну Раді розвитку громад та територій. Захід має на меті об’єднати різні гілки влади, але ця ідея потребує розробки формальних засад – статуту, повноважень, відповідальності. Конгрес є “майданчиком при президенті”, що має об’єднати законодавчу і виконавчу владу та організації місцевого самоврядування.