Володимир Труш привітав випускників Збаразького ліцею

Останній дзвоник сьогодні пролунав для учнів Збаразького ліцею. Привітав випускників та побажав успіху у складанні іспитів ЗНО голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.

«Пандемія стала викликом для багатьох із нас. Зокрема для навчальних закладів, випускників. Це і дистанційне навчання, підготовка до ЗНО. Однак, нам вдалося перелаштуватися. Сьогодні випускники Збаразького ліцею покидають стіни цього навчального закладу. Попереду в них ще іспити, вступ у виші. Однак сьогоднішнє свято “Останній дзвоник” для вас особливе. Тому цінуйте цей момент», – каже голова ОДА Володимир Труш.

Серед випускниць і Анастасія Роговська. Дівчина розповідає, що дистанційне навчання не завадило її підготуватися до ЗНО. Анастасія уже склала іспит з математики, української мови і літератури.

«З математикою труднощів не було, адже я проходила пробне ЗНО. Також не важкі завдання були з української мови та літератури. Адже попри дистанційну форму навчання ми продовжували наполегливо займатися із викладачами», – каже випускниця Збаразького ліцею Анастасія Роговська.

Як розповідає директор навчального закладу Наталія Саламанюк, під час дистанційного навчання виникали труднощі. Проте, вдалося організувати навчальний процес. Діти працювали у клас-румах, комунікували із викладачами.

Також цьогоріч у ліцей облаштують новий комп’ютерний клас. Перші 8 комп’ютерів уже придбано. Сьогодні очільник області передав сертифікати на їх отримання директору навчального закладу.

«Ми щиро раді і дякуємо за підтримку голові ОДА. Адже ці комп’ютери ми встановимо у новому комп’ютерному класі, яким зможуть користуватися усі учні ліцею. Це допоможе нам, у разі продовження дистанційного навчання, організувати навчання. Адже якщо буде більше компютерів, то більше вчителів зможуть заходити на сайт і спілкуватися з дітьми», – каже Наталія Саламанюк