Чиновники Тернопільського району вселили у мамів слабку надію

По обіді у п’ятницю чиновники Тернопільського району на чолі із головою РДА Олександром Похилим зустрілися із мамами дітей, які відвідують дошкільні заклади обласного центру, але прописані у селах Тернопільського району. Нагадаємо, 01 липня 2017 року набуло чинності рішення Тернопільської міської ради № 7/14/19 «Про взаємовідносини з об’єднаними територіальними громадами (іншими органами місцевого самоврядування) у сфері надання послуг», прийняте на сесії ТМР 24 лютого 2017 року. Згідно з рішенням батьки дітей без тернопільської реєстрації з 2018 р., окрім 22-х гривень за день харчування у садочку, платитимуть ще 1215 грн. Понад 1000 грн. коштуватиме і навчання у позашкільних закладах міста. Це за умови, якщо населені пункти, де зареєстровані діти, не укладуть із Тернополем угоду про міжбюджетні трансферти. «Погляд» вже писав про похід батьків на сесію Тернопільської міської ради і обласної ради.

Зустріч із представниками влади Тернопільського району вселила надію. Як повідомляє сторінка Тернопільської РДА у Facebook, голова райдержадміністрації О.Похилий довів до відома присутніх, що 6 грудня відбулася спільна нарада керівників Тернопільської райдержадміністрації, районної ради, Великогаївської і Байковецької об’єднаних громад та Тернопільської міської ради. Результатом обговорення ситуації, що склалася, стало рішення, згідно з яким ОТГ та районна рада повинні укласти договори із Тернопільською міською радою про міжбюджетний трансферт щодо відшкодування вартості послуг, наданих кожній дитині (без тернопільської реєстрації) у садочку чи позашкільному навчальному закладі міста.

Загалом Надал пішов на деякі уступки батькам, тобто ці 1200 грн не будуть сплачувати батьки: якщо хоча б хтось з них працює на державній роботі; хоча б хтось один з батьків прописаний в Тернополі, а діти – ні; і якщо хтось із батьків є приватним підприємцем в Тернополі, – розповіла Наталя Хоменко, одна з мамів, які були присутні на зустрічі.

Жінка зазначила, що домовленості відбулися не офіційно, а в усній формі, тому є сумніви щодо наданих гарантій. Однак О.Похилий просив батьків у жодному разі не платити 1215 грн., адже рішення ще нема, тому вимагати оплату в батьків – незаконно.

Пан Похилий просить всіх, хто прописаний в інших районах області, бо він головує тільки в тернопільському районі, особисто, не лінуючись і не обурюючись, бо за нас самих цього ніхто не зробить і воно, перш за все потрібно нам, самим звертатися в свої районні ради, і проінформувати їх про те, що тут коїться, бо більшість з них ні сном ні духом не знає, що тут відбувається, – додає Наталя Хоменко.

Батьки налаштовані на боротьбу, оскільки чиновники обласного центру і районів Тернопільщини так і не виробили спільного бачення вирішення проблеми.