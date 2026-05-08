Винуватцю смертельної ДТП на дамбі у Тернополі повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури водію, винуватцю ДТП, яка сталася 6 травня 2026 року у Тернополі, повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19-річний водій автомобіля BMW 330І, рухаючись вулицею Руська в межах дамби Тернопільського ставу, не впорався з керуванням. Під час руху зі сторони мікрорайону Дружба у напрямку центру міста він не врахував дорожню обстановку та стан покриття, не обрав безпечної швидкості та не стежив за змінами дорожньої ситуації.

У результаті грубого порушення правил дорожнього руху, авто підозрюваного занесло на зустрічну смугу. Там відбулося зіткнення з автомобілем Renault Megane, який рухався у зустрічному напрямку. Від отриманих травм водій Renault Megane помер на місці події.

Слідством також з’ясовано, що підозрюваний керував транспортним засобом, не маючи посвідчення відповідної категорії, бо його він ніколи не отримував.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.