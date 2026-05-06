Від втрати дому — до допомоги армії: історія двох жінок на Тернопільщині

У Збаражі дві внутрішньо переміщені жінки — Ірина Добровольська та Вікторія Сачанова — змогли не лише адаптуватися до нового життя, а й знайти роботу та долучитися до допомоги українським військовим.

Жінки були змушені залишити свої домівки на окупованих територіях Херсонської та Донецької областей. Переїхавши на Тернопільщину, вони оселилися у Збаражі та почали шукати можливості для працевлаштування і інтеграції в громаду.

За підтримки Збаразького управління Тернопільської філії обласного центру зайнятості їм запропонували участь у суспільно корисних роботах. Отримавши відповідні направлення, жінки змогли не лише працювати, а й швидше адаптуватися, знайти нове коло спілкування та відчути впевненість у завтрашньому дні.

Нині Ірина та Вікторія працюють у благодійному фонді «Карітас Збараж», де займаються плетінням маскувальних сіток для українських захисників. Їхня історія — приклад сили духу, витримки та прагнення бути корисними навіть у складних життєвих обставинах.

У центрі зайнятості наголошують: усі, хто шукає роботу або потребує допомоги з працевлаштуванням, можуть звернутися до фахівців служби. Там готові надати консультації, підібрати вакансії або запропонувати участь у тимчасових роботах.