По полю пшениці як по треку: у громаді на Тернопільщині знищили посіви

У Великогаївській громаді на Тернопільщині зафіксували випадок пошкодження посівів молодої пшениці. Про це повідомив у соцмережах голова громади Олег Кохман.

За його словами, поле з молодими сходами пшениці, яка згодом має стати хлібом, було пошкоджене внаслідок їзди транспортного засобу. Очільник громади зазначив, що територію використовували як «трек» для розваг на техніці.

У своєму зверненні він наголосив, що такі дії завдають значної шкоди аграріям, адже за кожним полем стоїть велика праця, фінансові витрати на насіння, добрива та пальне, а головне — це майбутній урожай.

Олег Кохман звернувся насамперед до батьків, закликавши їх відповідальніше ставитися до виховання дітей і не дозволяти використовувати сільськогосподарські угіддя як місце для розваг.

Також він підкреслив, що питання порушення тиші та порядку, зокрема з боку мотоциклістів та водіїв техніки, перебуває у полі уваги поліцейських офіцерів громади.

У громаді закликають мешканців поважати працю аграріїв і берегти посіви, адже від цього залежить продовольча безпека та майбутній урожай.