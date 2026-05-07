Домашнє насильство, крадіжка і ухилення від програми: суд у Збаражі виніс вирок рецидивісту

Збаразький районний суд Тернопільської області виніс вирок місцевому жителю, визнавши його винним у системному домашньому насильстві, крадіжці майна в умовах воєнного стану та ухиленні від проходження програми для кривдників.

Як встановив суд, обвинувачений протягом лютого–серпня 2024 року систематично вчиняв фізичне насильство щодо своєї співмешканки. Зокрема, під час конфліктів він неодноразово завдавав їй тілесних ушкоджень, що призводило до фізичних і психологічних страждань.

Окремо суд розглянув епізод крадіжки, який стався у вересні 2024 року. Чоловік, скориставшись відсутністю власника, таємно викрав бензопилу марки STIHL із гаражного приміщення. Викрадене майно він згодом продав, завдавши потерпілому збитків на суму понад 5 тисяч гривень.

Крім того, встановлено, що обвинувачений, якому було призначено проходження програми для кривдників у межах заходів протидії домашньому насильству, умисно ухилився від її виконання та не з’явився до відповідного центру.

У судовому засіданні чоловік повністю визнав вину, щиро розкаявся та пояснив свої дії конфліктами у сім’ї, а також складними життєвими обставинами. Суд врахував визнання вини та каяття як пом’якшувальні обставини.

Водночас суд констатував, що злочини є сукупними та вчинялися протягом тривалого часу, що свідчить про системність протиправної поведінки.

За сукупністю кримінальних правопорушень суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Також суд вирішив питання речових доказів і стягнув з засудженого процесуальні витрати за проведення експертиз.