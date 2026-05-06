У Тернополі конфлікт між військовим ТЦК і жінкою завершився зверненням до медиків

Правоохоронці Тернополя проводять перевірку за фактом конфліктної ситуації, що сталася за участю військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) і тернополянки.

Як повідомили в поліції, під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відео сутички. У ході попереднього з’ясування обставин встановлено, що інцидент трапився вранці 6 травня на вулиці Миру в Тернополі.

За даними правоохоронців, під час проведення заходів з оповіщення військовослужбовці ТЦК виявили чоловіка, який, ймовірно, порушив вимоги військово-облікового законодавства (ст. 210 КУпАП), та намагалися забезпечити його доставлення до територіального центру комплектування.

У цей момент між дружиною чоловіка та військовослужбовцем виникла словесна суперечка, яка переросла у фізичний конфлікт.

Унаслідок інциденту обидва учасники — військовослужбовець ТЦК та жінка — звернулися за медичною допомогою до травмпункту.

Наразі поліція вирішує питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Після встановлення всіх обставин інциденту буде надано правову кваліфікацію.