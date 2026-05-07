Молодик без прав на чужому авто: начальник поліції Тернопільщини взяв під контроль смертельну ДТП

Начальник поліції Тернопільщини взяв під особистий контроль смертельну ДТП у Тернополі

Начальник Головного управління Нацполіції у Тернопільській області Сергій Зюбаненко прокоментував резонансну дорожньо-транспортну пригоду, яка ввечері 6 травня сталася у Тернополі на вулиці Руській, поблизу дамби.

Унаслідок аварії загинув тернополянин 1970 року народження. Ще одна людина — пасажир автомобіля порушника — отримала травми.

За попередніми даними слідства, за кермом автомобіля BMW перебував 19-річний юнак, який не мав посвідчення водія та жодних дозвільних документів на право керування транспортним засобом. Автомобіль належить іншій особі, а користувався ним хлопець, попередньо, за усною домовленістю.

У поліції повідомили, що водій виїхав на смугу зустрічного руху, що й призвело до смертельної автокатастрофи.

Після ДТП водія затримали. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. Йому мають оголосити підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Сергій Зюбаненко заявив, що справа перебуває на його особистому контролі, а винні мають понести відповідальність згідно із законом.

У своєму зверненні керівник поліції також наголосив на проблемі керування транспортом без посвідчення водія або після позбавлення такого права.

За даними поліції, у 2025 році на Тернопільщині склали 1408 адміністративних протоколів щодо осіб, які керували транспортом без права керування. Від початку 2026 року правоохоронці вже зафіксували 399 таких випадків.

Окремо щодо водіїв, позбавлених права керування, у 2025 році поліцейські оформили 951 протокол, а у 2026 році — ще 293.

Статистика аварійності в області також залишається тривожною. У 2025 році на Тернопільщині зареєстрували 2856 ДТП, з яких 605 — з потерпілими. У цих аваріях загинула 71 людина, ще 731 отримала травми.

Від початку 2026 року слідчі вже зафіксували 881 ДТП, серед яких 175 — із потерпілими. Унаслідок аварій загинули 17 людей, ще 222 — травмувалися.