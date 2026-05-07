На війні загинув захисник Дмитро Блаженко з Тернопільщини

Ще один молодий захисник віддав, сповнене мрій, бажань і планів, життя за мирні світанки, за спокій рідного краю, повідомляють у Білобожницькій громаді.



27 квітня 2026 року, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність поблизу населеного пункту Добропілля Покровського району Донецької області загинув житель села Джурин, водій-сапер інженерного відділення, матрос БЛАЖЕНКО Дмитро Мирославович (11.05.1994 р. н.).



Висловлюємо щирі співчуття батькам, сестрі, братові, дружині, синові, всім родичам і близьким загиблого Героя. Розділяємо спільно цей нестерпний біль втрати.



Завтра, 8 травня, о 13:00 в Катедральному соборі верховних апостолів Петра і Павла, м. Чортків відбудеться зустріч загиблого Героя.



Тож просимо жителів сіл Білобожниця, Мазурівка, Джурин о 13:30 вийти на центральну вулицю свого села, щоб віддати шану та гідно зустріти тіло полеглого. Парастас відбудеться завтра ж о 19:00 в рідному домі Героя.



Чин похорону відбудеться в суботу, 9 травня, о 12:00 в селі Джурин.



ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!

