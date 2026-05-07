«Здай кров — врятуй життя»: на Тернопільщині закликають донорів долучитися до всеукраїнської акції

У травні в Україні стартує щорічна благодійна акція «Здай кров — врятуй життя», яка проходитиме в межах Тижня безпеки дорожнього руху.

До ініціативи долучаться й Тернопільський обласний центр служби крові.

Мета акції — привернути увагу до важливості донорства та необхідності постійного поповнення запасів крові для надання невідкладної медичної допомоги. Йдеться, зокрема, про потребу у донорській крові для постраждалих в дорожньо-транспортних пригодах. Саме в екстрених ситуаціях наявність достатнього запасу компонентів крові часто стає вирішальною у боротьбі за життя пацієнтів.

У Тернопільському обласному центрі служби крові нагадують, що донорська кров потрібна щодня — не лише для людей, які потрапили в аварії, а й для пацієнтів після складних операцій, людей із тяжкими захворюваннями, а також поранених військових.

До участі у всеукраїнській акції закликають усіх небайдужих жителів області. Медики наголошують: одна донація може допомогти одразу кільком пацієнтам, а кілька хвилин, витрачених на здачу крові, можуть врятувати чиєсь життя.