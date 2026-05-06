Тривалий спір завершено: історичний монастирський комплекс у Кременці повертають у державну власність

Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник повідомив про завершення трирічного судового спору щодо повернення у державну власність комплексу споруд Богоявленського монастиря.

Йдеться про пам’ятку архітектури національного значення — Богоявленський костел (1760 р.), корпус келій (1760 р.) та дзвіницю ХХ століття загальною площею 3218 кв. м (охоронний №190028). Об’єкт перебував у користуванні релігійної організації «Свято-Богоявленський жіночий монастир Тернопільсько-Кременецької єпархії Української Православної Церкви», однак термін договору безоплатного користування завершився у вересні 2023 року.

Попри відсутність чинних правових підстав, об’єкт не було повернуто балансоутримувачу, що стало підставою для звернення заповідника до суду.

Розгляд справи тривав майже три роки та включав понад 40 судових засідань. Остаточне рішення у справі №921/619/23 ухвалив Західний апеляційний господарський суд, який зобов’язав релігійну організацію повернути комплекс державі та передати його в оперативне управління заповідника.

У заповіднику зазначають, що рішення є важливим кроком у захисті об’єктів культурної спадщини та відновленні державного контролю над історичними пам’ятками.

Адміністрація установи подякувала заступнику директора Ігорю Деревінському за юридичний супровід справи та Департаменту правового забезпечення Міністерство культури України за підтримку в процесі судового захисту інтересів держави.