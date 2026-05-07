На Тернопільщині знову знищили фігуру Богородиці: «це крик душі», — Теодор Дутчак

У селі Панівці, що на Борщівщині, стався акт вандалізму — невідомі особи пошкодили фігуру Богородиці, встановлену біля місцевої каплички, за якою доглядає родина фундатора.

Про подію розповів Теодор Дутчак, який зазначив, що інцидент став для нього сильним емоційним потрясінням.

«Христос Воскрес! Думав записувати декілька слів про сьогоднішній випадок, який стався в моєму рідному селі, який мене потряс дуже сильно після того, як я почув і побачив пізніше фотографії, що зробили з каплицею…», — сказав він.

За його словами, йдеться про капличку, яка має родинну історію та перебуває під опікою сім’ї. Він також нагадав, що фігуру Богородиці вже неодноразово доводилося замінювати.

«Цей другий раз вона простояла, не пригадую, чи два роки, може трохи більше. І сьогодні стався той прикрий випадок, де фігура є побита, рука відбита, там є камінь стоїть великий, де вервиця була розірвана, порвана і так далі», — розповів Дутчак.

Чоловік наголосив, що не вважає свій допис скаргою, а радше реакцією на подію, яка його глибоко зачепила.

«Я не плачуся у Фейсбуці, не переживайте… я пишу не для того, щоб плакатися, а щоб говорити про вандалізм», — зазначив він.

У коментарях, за словами фундатора, лунали різні думки щодо інциденту — від осуду до виправдання дій невідомих осіб. Він категорично відкинув подібні виправдання.

«Я побачив різні думки… але скажу одне: людина має з повагою ставитися до будь-якого віровизнання», — наголосив він.

Дутчак додав, що особисто не ображає представників інших релігій та завжди намагається проявляти повагу до різних віросповідань.

«Я нікого не ображаю… я вважаю, що ми маємо з повагою ставитися до будь-яких вірувань», — сказав він.

Він також пригадав власний досвід відвідин релігійних об’єктів інших конфесій, зокрема мечеті та синагоги під час поїздки до Харкова, де, за його словами, відбувалися взаємні поважні зустрічі та екскурсії.

«Ми відвідали мечеть… після того поїхали в синагогу… і з повагою ми ставилися до тих людей, люди ставилися до нас», — розповів Дутчак.

Окремо він висловив обурення самим фактом руйнування релігійних символів.

«Не є все в порядку людини в голові, коли вона нищить щось, що стосується іншої релігії… ти можеш не бути католиком чи православним, але маєш з повагою ставитися», — заявив він.

За словами чоловіка, капличка розташована на околиці села, відеоспостереження там відсутнє, оскільки об’єкт знаходиться біля поля. Раніше на цьому місці вже існувала капличка, яка була зруйнована в радянський період, а згодом відновлена родиною Бачинських.

«Колись через дорогу була інша капличка, і в радянські часи трактор її зруйнував… пізніше моя тітка Марія Бачинська побудувала цю іншу», — зазначив він.

Після інциденту чоловік не приховує емоційного стану, однак наголошує, що не знає, хто саме міг вчинити вандалізм.

«Я не знаю, хто це зробив… чи це свідомо, чи це людина з іншою вірою, чи з психічними проблемами — я не знаю», — сказав він.

Водночас Дутчак заявив, що перша реакція після події — молитва за людину, яка це вчинила.

«Перша думка, яка прийшла — це помолитися за ту людину. Я помолився», — розповів він.

Після публікації в соцмережах, за його словами, багато людей також долучилися до молитви.

«В Фейсбуці написав, люди молилися… багато людей помолилися саме за цю людину», — зазначив він.

Дутчак підкреслив, що, попри руйнування, духовне значення фігури не зменшилося.

«Хто би що там не говорив… велич і слава Богородиці не зменшилася від цього», — сказав він.

Він також висловив думку, що подібні випадки можуть мати духовний вимір.

«Просто гріх є, зло не спить… диявол шукає способи, щоб знищити те, що є добре», — додав він.

Чоловік згадав і про випадки вандалізму щодо релігійних символів у різних регіонах, зокрема обливання фігури Богородиці в Жовкві.

«Сьогодні таке сталося з нашою капличкою… і це є жахливо, неприпустимо», — сказав він.

Попри емоційний стан, фундатор наголосив на необхідності зберігати віру та молитися за Україну і її захисників.

«Молимося і просимо Богородицю заступництва… найперше для наших воїнів і всієї України», — підсумував він.