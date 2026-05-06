Конфлікт із ТЦК у Тернополі: з’явилися нові подробиці та офіційна позиція

У Тернополі правоохоронці встановлюють обставини інциденту, що стався нещодавно за участю військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки і місцевої жительки. Відео події напередодні з’явилося у соціальних мережах.

За попередньою інформацією поліції, конфлікт виник під час заходів з оповіщення на вулиці Миру. Військовослужбовці ТЦК спільно з представниками поліції виявили чоловіка, який, за даними правоохоронців, порушив вимоги військово-облікового законодавства (ст. 210 КУпАП). Йому було запропоновано прослідувати до ТЦК для уточнення облікових даних.

Як повідомляють у поліції, у цей момент між дружиною чоловіка та військовослужбовцем виникла сварка, яка переросла у сутичку. У результаті обидва учасники інциденту звернулися за медичною допомогою до травмпункту.

Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі події та вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Після завершення перевірки буде надано остаточну правову кваліфікацію інциденту.

Коментар Тернопільського обласного ТЦК та СП

У Тернопільському обласному ТЦК та СП підтвердили факт інциденту та наголосили, що конфлікт виник під час заходів оповіщення спільно з поліцією.

«У дворі будинку було виявлено військовозобов’язаного громадянина, який перебував у розшуку як порушник правил військового обліку. На пропозицію прибути до центру комплектування для уточнення даних він відмовився та почав чинити опір, що спричинило конфлікт. Надалі до ситуації долучилися сторонні особи та дружина військовозобов’язаного», — йдеться у повідомленні.

У ТЦК зазначають, що внаслідок інциденту тілесні ушкодження отримали військовослужбовець та жінка. За фактом події подано звернення до правоохоронних органів, також триває службова перевірка.

У відомстві нагадують, що перешкоджання законній діяльності ТЦК та СП в умовах воєнного стану передбачає кримінальну відповідальність.