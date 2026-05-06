Новий етап: Михайло Діанов склав іспит на водійські права у Тернополі

У сервісному центрі МВС на Тернопільщині український захисник Михайло Діанов успішно склав практичний іспит та вперше отримав посвідчення водія категорії C.

Як повідомили у Головному сервісному центрі МВС, під час іспиту він продемонстрував впевнене керування транспортним засобом, зосередженість та відповідальність. Нове посвідчення відкриває для нього додаткові можливості — як у повсякденному житті, так і у професійній сфері.

Сам Михайло зазначає, що прагне рухатися вперед і залишатися незалежним: «Життя триває. Хочу бути мобільним і незалежним».

У планах захисника — скласти іспит і на іншу категорію водіння, зокрема відкрити категорію B.

У сервісних центрах МВС наголошують, що й надалі підтримуватимуть ветеранів у процесі відновлення, адаптації та досягнення нових цілей.