Графік безкоштовного вакцинування домашніх тварин від сказу у Тернополі

З 7 травня по 18 червня тернополяни можуть безкоштовно вакцинувати домашніх тварин від сказу.

Сказ – одне з найнебезпечніших інфекційних захворювань всіх теплокровних тварин і людини, що характеризується ураженням центральної нервової системи і майже завжди закінчується смертю.

Вакцинація – один із найдієвіших способів уберегти своїх улюбленців від цього захворювання.

Ось, що необхідно знати і дотримуватися власникам тварин:

купуючи собаку, кота чи інших тварин, слід вимагати довідку або ветеринарне свідоцтво про стан їх здоров’я, підтверджуючі документи щодо проведення її чіпування, а також ветеринарно-санітарний паспорт на тварину (нового зразка) затверджено новим Додатком 13 згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 578 від 26.10.2017 року;

придбавши тварину, негайно повідомте ветеринарного спеціаліста і за необхідності зробіть щеплення від сказу;

собаки, коти та інші тварини безкоштовно вакцинуються проти сказу з трьохмісячного віку міською державною лікарнею ветеринарної медицини у Тернополі або приватними клініками міста Тернополя;

у випадку нанесення вашими тваринами укусів людям чи тваринам негайно повідомляйте ветеринарну службу міста і ізолюйте тварину для 10-ти денного карантинування під наглядом ветлікаря.

виводьте собак із житлових приміщень на загальні двори, або вулицю тільки на короткому повідку та у наморднику;

тримайте сторожових собак на прив’язі і відпускайте лише в закритих дворах, що виключають можливість втечі;

не присвоюйте безпритульних собак, котів і диких тварин та уникайте контактів з ними;

реєстрація домашніх та безпритульних тварин починається з внесенням власником або Адміністратором (ветеринарні клініки та інші ) на спеціальному веб-порталі інформацію про тварину і власника його.

Графік вакцинації домашніх тварин у Тернополі на 2026 рік: