Тюльпани єдності: у Зборові розквітли квіти з Нідерландів

У Зборові розквітли тюльпани з Нідерландів — символ підтримки та єдності

У Зборівській громаді на Тернопільщині розквітли тюльпани, які минулого року привезли як гуманітарну допомогу з Нідерландів. Про це повідомив міський голова Руслан Максимів.

За його словами, у 2025 році до громади завітав представник Нідерландів Маус Вестербаан разом із колегами. Вони передали гуманітарну допомогу, серед якої були й цибулини тюльпанів — як символ підтримки, турботи та єдності з українцями.

Цьогоріч квіти висадили на території Зборівського ліцею. До цієї ініціативи долучилися адміністрація закладу, вчителі та учні. Завдяки спільним зусиллям сьогодні тюльпани вже квітнуть, прикрашаючи шкільне подвір’я та створюючи особливу атмосферу для всієї громади.

У міській раді наголошують, що ці квіти стали не лише елементом благоустрою, а й важливим символом міжнародної підтримки та згуртованості у непрості для країни часи.

Міський голова подякував директорці ліцею Ярославі Ковбасюк, педагогам і учням за активність та внесок у реалізацію цієї ініціативи.

У громаді підкреслюють: навіть невеликі символічні жести здатні об’єднувати людей і створювати красу, яка надихає та підтримує.